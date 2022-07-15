قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن قوات بلاده لحفظ السلام في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر ستغادر بحلول نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته الأولى للمملكة منذ وصوله للرئاسة، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ولي العهد وبايدن عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر السلام في جدة، ثم ترأسا اجتماعا موسعا بحضور عد د من مسؤولي البلدين.

وأضافت أن الجانبين "بحثا أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم"، دون تفاصيل أكثر.

في سياق آخر، أثار الرئيس الأمريكي قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في لقائه يوم الجمعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رافضاً فكرة أنه يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة بينما يحاول استعادة العلاقات الدبلوماسية الحاسمة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي “قلت بوضوح شديد إن التزام الرئيس الأمريكي الصمت بشأن قضية حقوق الإنسان لا يتفق مع من نحن ومن أنا. سأدافع دائماً عن قيمنا”.

وأضاف بايدن أن الأمير محمد زعم أنه ”ليس مسؤولاً بشكل شخصي" عن مقتل خاشقجي، وتابع قائلاً “أوضحت أنني أعتقد أنه كذلك”.

وأضاف أنه عقد "سلسلة اجتماعات جيدة" مع القيادة السعودية، مما أسفر عن إحراز تقدم كبير على صعيد القضايا الأمنية والاقتصادية، لكن حقوق الإنسان كانت أيضاً موضوعاً رئيسياً للنقاش.

وقال بايدن للصحفيين "أوضحت أن الموضوع مهم للغاية بالنسبة لي وللولايات المتحدة".

وفي السياق، أصدرت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الإعلانات بعد محادثات أجراها بايدن مع كبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم محمد بن سلمان، حيث رحبت الولايات المتحدة أيضاً بالزيادات المتسارعة في إنتاج النفط التي أعلنت عنها مسبقاً مجموعة أوبك +، التي تضم السعودية وروسيا.

وأضاف البلدان في بيان أن واشنطن رحبت أيضاً بخطوة السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية التي تحلق من وإلى إسرائيل، وهو ما كان محظوراً في السابق مع استثناءات نادرة.

وتناولت إعلانات أخرى اتفاقية حول التعاون في تكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس للهواتف المحمولة والأمن الإلكتروني.

ووفق معلومات رسمية، فهذه أول زيارة لبايدن إلى السعودية منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، والثانية عشرة لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود، وهو أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية، وأول لقاء بين الرئيس الأمريكي وقادة المملكة.

وتأتي الزيارة بعد "توتر" شهدته العلاقات السعودية الأمريكية لا سيما مع وصول بايدن إلى السلطة، وفق مراقبين، قبل أن يتحدث الأخير عن "إعادة توجيه العلاقات مع المملكة".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، قادماً من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في زيارة تستمر يومين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ومن المنتظر أن يشارك بايدن في قمة عربية أمريكية السبت في جدة، يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، إضافة إلى مصر، والأردن، والعراق.