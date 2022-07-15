سياسة
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بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح الحدود بين الضفة والأردن على مدار الساعة
أعربت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها فتح معبر "ألنبي"، أو "الكرامة" كما يسميه الفلسطينيون والذي يفصل بين الضفة الغربية والأردن، على مدار الساعة استجابة لوساطة مغربية.
بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح الحدود بين الضفة والأردن على مدار الساعة
تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر الموجود داخل الضفة الغربية / AA
15 يوليو 2022

قالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إنها تتجه لفتح المعبر الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، على مدار الساعة، استجابة لوساطة مغربية.

ويفصل بين الضفة والأردن معبر يُطلق عليه الفلسطينيون "الكرامة"، فيما يسميه الأردن باسم "جسر الملك حسين"، فيما تسميه إسرائيل "ألنبي".

ويُفتح المعبر جميع أيام الأسبوع من الصباح وحتى ساعات المساء.

وتسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر الموجود داخل الضفة الغربية.

وقالت وزارة المواصلات الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "منذ عدة أشهر، كانت وزيرة النقل والأمان على الطرق ميراف ميخائيلي وفريقها على اتصال مع ممثلين أمريكيين وفلسطينيين ومغاربة لفتح معبر ألنبي بين إسرائيل والأردن على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع".

وأضافت: "جرى إحراز تقدم إضافي في هذه المبادرة مع زيارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بمجرد اتخاذ الترتيبات اللوجستية، بما في ذلك تجنيد الأفراد اللازمين لتمديد ساعات العمل".

وتابعت: "هذه الخطوة هي واحدة من سلسلة من الخطوات التي روجت لها الوزيرة ميخائيلي، التي تشمل حقيبتها المعابر الحدودية المدنية الإسرائيلية، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي".

وقالت ميخائيلي، حسب التصريح ذاته: "أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك محمد السادس والمملكة المغربية، على التزامهم وجهودهم المستمرة لتعزيز السلام والازدهار في الشرق الأوسط".

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قد بدأ زيارة إلى إسرائيل الأربعاء، وزار الضفة الغربية الجمعة، على أن يغادر لاحقاً إلى السعودية، وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الشرق أوسطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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