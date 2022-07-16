شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مساء الجمعة بدء توافد قادة قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زيارته الأولى للمملكة منذ توليه الرئاسة.

ويشارك بايدن في قمة عربية-أمريكية السبت في جدة، يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، ومصر والأردن والعراق.

ووفق وكالة الأنباء السعودية استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمطار جدة نظيره البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المشاركين بالقمة.

وتأكد حسب بيانات رسمية من باقي الدول المشاركة أن يكون التمثيل بالقمة يشمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، فضلاً عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان عمان وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعرف القمة باسم "قمة جدة للأمن والتنمية"، وفق إعلام سعودي رسمي.

وفق معلومات رسمية فهذه أول زيارة لبايدن للسعودية منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، والثانية عشرة لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود، وهو أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

وتأتي الزيارة بعد "توتر" شهدته العلاقات السعودية-الأمريكية لا سيما مع وصول بايدن إلى السلطة وفق مراقبين، قبل أن يتحدث الأخير عن إعادة توجيه العلاقات مع المملكة.

وتريد واشنطن أن تُقنع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بأن تفتح الباب لزيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو واقع يهدد فرص الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قلّل التوقعات بإحراز تقدم فوري أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة من إسرائيل إلى جدة.

وقال: "لا أعتقد أنه يجب أن نتوقّع إعلاناً معيناً هنا (..) لأننا نعتقد أن أي إجراء إضافي يجري اتخاذه لضمان وجود طاقة كافية لحماية صحة الاقتصاد العالمي سيجري في سياق أوبك بلاس"، الكارتل الذي يضم روسيا.

وتابع بأنّ اجتماع القمة سيمكّن بايدن من "طرح رؤيته واستراتيجيته بوضوح وبشكل موضوعي" والمتعلقة بالانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط، مضيفاً "أنه عازم على ضمان عدم حدوث فراغ في الشرق الأوسط" تملؤه الصين وروسيا.

وقد وقّع الجانبان خلال الزيارة 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، بينها تعزيز تطبيق الجيل الخامس من الإنترنت، وفقاً للإعلام الرسمي السعودي.

وفي بيان مشترك نشره الإعلام الرسمي السعودي جدّدت الولايات المتحدة والسعودية "التزامهما استقرار أسواق الطاقة العالمية". واتفق الطرفان على "التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل".

وشدّد الجانبان على "ضرورة ردع التدخّلات الإيرانيّة في الشؤون الداخليّة للدول، ودعم (إيران) للإرهاب من خلال المجموعات المسلّحة التابعة لها".

كما أكّدا "التزامهما الدائم حَلّ الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطينيّة ذات سيادة ومتّصلة جغرافياً جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".

وقادماً من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة لدى واشنطن، في زيارة تستمر يومين ستشمل حضوره قمة عربية أمريكية، وفق وكالة الأنباء السعودية.