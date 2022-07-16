سياسة
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البحرية الأمريكية تجري عملية "حرية الملاحة" ببحر الصين الجنوبي.. ما القصة؟
أبحرت مدمرة أمريكية قرب جزر سبراتلي المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، فيما وصفته واشنطن بدورية لتأكيد حرية الملاحة بالممر البحري الاستراتيجي.
البحرية الأمريكية تجري عملية "حرية الملاحة" ببحر الصين الجنوبي.. ما القصة؟
تقول الصين إنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر
16 يوليو 2022

قالت البحرية الأمريكية إن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها السبت، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي.

وقال الجيش الصيني الأربعاء إنه "أبعد" السفينة ذاتها وهي المدمرة بينفولد عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.

وأضافت البحرية الأمريكية أنه "في 16 يوليو/تموز أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".

وتقول الصين إنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر.

وحلت يوم الاثنين الماضي الذكرى السادسة لحكم محكمة دولية أبطل مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بنحو ثلاثة تريليونات دولار سنوياً.

ولم تقبل الصين الحكم.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً. ولكل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي مطالب أيضاً بالسيادة متنافسة ومتداخلة في كثير من الأحيان.

وأقامت الصين جزراً صناعية على بعض ممتلكاتها في بحر الصين الجنوبي ضمت مطارات مما أثار مخاوف إقليمية بشأن نوايا بكين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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