تأهل المغربي سفيان البقالي بسهولة للدور النهائي لسباق 3 ألاف متر موانع، بصدارته تصفيات المجموعات الثلاث، الجمعة، على ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين الأمريكية.

وحقق البقالي أسرع توقيت في التصفيات وهو 8.16:65 دقائق في طريقه إلى الفوز بصدارة المجموعة الأولى أمام الكينيين ليونارد كيبكيموي (8.16:94 د) وأبراهام كيبيووت (8.17:04 د) والإثيوبي غيتنيت والي (8.17:49 د).

وكانت المجموعة الأولى الأسرع بين المجموعات الثلاث وشهدت تأهل الأربعة الأوائل علماً أن الثلاثة الأوائل يتأهلون مباشرة إلى جانب ستة عدائين أصحاب أسرع توقيت بعدهم.

وقال البقالي: "كان السباق تكتيكياً مثلما كنت أرغب، كان بطيئاً لأنني رغبت في تخزين طاقتي للأمتار الأخيرة وهذا ما حصل على الرغم من درجة الحرارة التي أثرت كثيراً لكنني معتاد على هذه الظروف، وبحكم خبرتي والتدريبات الشاقة نجحت في التأقلم معها وحجز المركز الأول".

وأضاف الساعي لإعادة الذهب إلى بلاده للمرة الأولى منذ تتويج جواد غريب في ماراثون نسخة 2005 في هلسنكي: "الآن يجب التفكير في السباق النهائي الذي سيقام الاثنين في وقت متأخر نسبياً مقارنة مع توقيت سباق اليوم".

وبخصوص الضغوطات الملقاة على عاتقه كبطل أولمبي أجل الظفر باللقب العالمي، قال: "أنا هنا من أجل الدفاع عن حظوظي في التتويج باللقب، وسنتبع الخطة ذاتها التي خولت لنا التتويج باللقب الأولمبي في طوكيو" الصيف الماضي.

وفرض البقالي نفسه نجماً في سباق 3 ألاف متر موانع منذ إحرازه برونزية النسخة الأخيرة في الدوحة عام 2019، توَّجها بذهبية أولمبياد طوكيو عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980.

وكان البقالي الوحيد بين ثمانية عدائين عرب خاضوا التصفيات ضمن تأهله للدور النهائي، إذ خرج مواطناه صلاح الدين ين يزيد ومحمد تيندوفت، والجزائريان بلال تبتي وهشام بوشيشة، والتونسيان أحمد الجزيري ومحمد أمين جهيناوي والجيبوتي محمد إسماعيل.

وحل بن يزيد ثالث عشر في المجموعة الثانية (8.38:46 د)، وتبتي حادي عشر في المجموعة الأولى (8.38:45 د)، وبوشيشة تاسعاً في الثانية (8.27:39 د )، والجزيري عاشراً في الثانية (8.28:28 د)، وجهيناوي سادساً في الثالثة (8.22:00 د)، وإسماعيل سابعاً في الثانية (8.25:85 د)، فيما لم يكمل تيندوفت تصفيات المجموعة الثالثة.