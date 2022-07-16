سياسة
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"نصر بتكلفة باهظة".. المكسيك تعتقل زعيم مخدرات لقتله عميلاً أمريكياً
أعلنت الحكومة المكسيكية اعتقال كارو كينتيرو مؤسس أقوى عصابات تهريب المخدرات، والذي أدين بقتل عميل أمريكي في إدارة مكافحة المخدرات عام 1985. وأسفرت عملية الملاحقة عن تحطم طائرة عسكرية ووفاة 14 شخصاً من طاقمها.
"نصر بتكلفة باهظة".. المكسيك تعتقل زعيم مخدرات لقتله عميلاً أمريكياً
"نصر بتكلفة باهظة".. المكسيك تعتقل زعيم مخدرات مطلوب لقتله عميلاً أمريكياً / Others
16 يوليو 2022

ألقت البحرية المكسيكية أمس الجمعة القبض على رافائيل كارو كينتيرو أحد أباطرة المخدرات والمدان بقتل عميل أمريكي في إدارة مكافحة المخدرات عام 1985، في نصر جاء بتكلفة باهظة لعناصر إنفاذ القانون، بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تشارك في المهمة، مما أسفر عن مقتل 14 من العسكريين.

ونجح مشاة البحرية في إخراج كارو كينتيرو من مخبئه باستخدام كلب صيد في منطقة نائية من ولاية سينالوا بشمال غرب البلاد، وهي أحد معاقل تهريب المخدرات في المكسيك، قبل سقوط هليكوبتر من طراز بلاك هوك كانت على وشك الهبوط جنوباً.

وبزغ نجم كارو كينتيرو باعتباره أحد مؤسسي عصابة وادي الحجارة، التي كانت واحدة من أقوى عصابات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من بين الأهداف الأكثر قيمة للمسؤولين الأمريكيين.

وأشادت الحكومة الأمريكية باعتقال كارو كينتيرو وقالت إنها ستطالب بتسليمه على الفور.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر إن البحرية ستحقق في سبب تحطم الهليكوبتر، مشيراً إلى أنها كانت تقل أفراداً من الجيش يدعمون الفريق الذي ألقى القبض على زعيم المخدرات.

وأمضى كارو كينتيرو 28 عاماً في السجن بعد إدانته بالتعذيب الوحشي للعميل السابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إنريكي "كيكي" كامارينا وقتله. وكان مقتل كامارينا من أكثر عمليات القتل شهرة في حروب المخدرات الدموية في المكسيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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