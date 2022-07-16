سياسة
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واشنطن تقول إن مسؤولين روساً زاروا إيران لتفقُّد طائرات مُسيرة.. ما القصة؟
ادعى مسؤولون أمريكيون بناء على معلومات استخباراتية أن مسؤولين روساً زاروا الفترة الأخيرة مطاراً في إيران لحضور عرض لطائرات مُسيرة قتالية تنوي طهران تزويدها للقوات الروسية، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وروس صحة هذه المعلومات.
واشنطن تقول إن مسؤولين روساً زاروا إيران لتفقُّد طائرات مُسيرة.. ما القصة؟
واشنطن تقول إن مسؤولين روساً زاروا إيران لتفقُّد طائرات مُسيَّرة.. ما القصة؟ / Reuters
16 يوليو 2022

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعتقد أن مسؤولين من روسيا زاروا مطاراً في إيران في الآونة الأخيرة لتفقُّد طائرات مُسيَّرة ذات قدرات هجومية.

وفي الأسبوع الماضي قالت الولايات المتحدة إن لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المُسيَّرة، من بينها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة، وإن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها. ونفى وزير الخارجية الإيراني صحة هذه المعلومات.

وقال سوليفان في بيان: "نجري تقييماً لمعلومات بشأن تلقِّي وفد روسي رسمي عرضاً حول طائرات مُسيرة إيرانية ذات قدرات هجومية... على حد علمنا هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد روسي هذا المطار لحضور مثل هذا العرض".

وتضمَّن البيان صوراً التقطتها أقمار صناعية في الثامن من يونيو/حزيران وتُظهر طائرات مُسيرة إيرانية "شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم". وأضاف أنه جرى عرض طائرات مماثلة في زيارة روسية ثانية للمطار في الخامس من يوليو/تموز.

ورفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الاتهامات الأمريكية بشأن إرسال طائرات مُسيَّرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وكشفت إيران التي سبق أن زودت حلفاءها في الشرق الأوسط بطائرات مُسيَّرة أمس الجمعة عن أول فرقة بحرية لحمل الطائرات المُسيَّرة في المحيط الهندي في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يجتمع بايدن وزعماء عرب في السعودية اليوم السبت لمناقشة دمج القدرات الصاروخية والدفاعية في المنطقة للتصدي للهجمات التي تشنها إيران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين اليوم السبت: "روسيا تراهن بشكل فعَّال على إيران ونحن نراهن على شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وسلاماً وازدهاراً".

واستغل بايدن علاقات إيران المتنامية مع روسيا للضغط على الدول العربية لاتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن الأزمة الأوكرانية.

وترفض دول الخليج التي تربطها بموسكو علاقات في مجالَي الطاقة والتجارة، حتى الآن الانحياز إلى أي من جانبي الصراع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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