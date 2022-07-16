قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم السبت عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" المحلية عن المسؤول في البيت الأبيض (لم تسمه) قوله إن الرئيس بايدن سيعلن اليوم خلال قمة جدة تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف المسؤول أن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضاً تقديم 3 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.

ويشارك بايدن في قمة عربية-أمريكية السبت في جدة يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، ومصر والأردن والعراق.

وتعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لبايدن للسعودية منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، والثانية عشرة لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود، وهو أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.