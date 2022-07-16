سياسة
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استئناف عمل مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد إخلائه بسبب إنذار بوجود قنبلة
قالت شرطة سان فرنسيسكو إنها تلقت إنذاراً بوجود قنبلة في محطة الرحلات الدولية، ما دفعها إلى إخلاء المحطة على الفور. ومع انتهاء عمليات التفتيش والتثبت استأنف المطار عمله.
استئناف عمل مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد إخلائه بسبب إنذار بوجود قنبلة
استئناف عمل مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد إخلائه بسبب إنذار بوجود قنبلة / AP
16 يوليو 2022

أخليت محطة الرحلات الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأمريكي الجمعة بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أعلنت الشرطة.

لكن بحلول منتصف الليل (07:00 ت.غ.) استأنف المطار عملياته الاعتيادية.

وكان قد جاء في بيان أصدره جهاز التواصل الإعلامي التابع لشرطة سان فرانسيسكو على تويتر أن الشرطة تلقت إنذاراً بوجود قنبلة وعثر عناصرها على "حزمة مشبوهة".

وأوضح البيان أن المحطة "الدولية أخليت وأن وحدة تفكيك المتفجرات تجري تحقيقاً. سنصدر تحديثات مع تواصل التحقيق. توقعوا تأخر رحلات لأن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في العمليات الحالية للمطار".

وأوضحت إدارة المطار في بيان على تويتر: "بسبب الأنشطة الحالية للشرطة يجري إخلاء المحطة الدولية".

لكن بعيد منتصف الليل أعلنت إدارة المطار الذي تخطى في 2020 عدد المسافرين عبره ثلاثة ملايين راكب وفق أحدث بياناته أن عمليات الشرطة في محطة الرحلات الدولية انتهت وأن مطار سان فرانسيسكو استأنف عملياتها الاعتيادية.

كما أوضحت أن المواصلات التي تربط السكك الحديدية بالمحطة عادت للعمل.

وأعلنت الشرطة على تويتر أن "الشرطيين أجروا تفتيشاً لمحطة الرحلات الدولية في مطار سان فرانسيسكو وأزالوا حزمات مشبوهة عدة".

وأعلنت أن "الدخول أصبح آمناً" وأن "المطار استأنف عملياته".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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