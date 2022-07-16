سياسة
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حرائق غابات تستعر بفرنسا والنيران تمتد في مساحة 100 كيلومتر مربع
يواصل أكثر من ألف من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق المستعرة في جنوب غرب فرنسا، حيث التهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند ارتفاعاً من 73 كيلومتراً مربعاً أمس الجمعة.
حرائق غابات تستعر بفرنسا والنيران تمتد في مساحة 100 كيلومتر مربع
اندلعت سلسلة من حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية / AFP
16 يوليو 2022

استعرت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا اليوم السبت حيث التهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند ارتفاعاً من 73 كيلومتراً مربعاً أمس الجمعة.

وقالت السلطات في إقليمَي نوفيل-آكيتين وجيروند في بيان إنه جرى إجلاء أكثر من 12200 شخص من المنطقة المتضررة بحلول صباح السبت فيما يحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.

وجاء في البيان: "نظراً إلى الظروف الجوية ومخاطر اندلاع الحرائق منعت السلطات مؤقتاً الوصول إلى منطقة الغابات بغرض ممارسة الأنشطة المهنية والترفيهية".

واندلعت سلسلة من حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك في دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وخفت ألسنة اللهب حول بلدة تيست دو بوك في إقليم جيروند بعد أن أتت على أكثر من 30 كيلومتراً مربعاً منذ بداية الأزمة.

وفي بلدة لانديراس القريبة حيث التهمت النيران 65 كيلومتراً مربعاً وجرى إجلاء 2200 استمرت الحرائق في الانتشار خلال الليل مدفوعة بهبوب الرياح من الجنوب الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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