أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة الخليج ودول عربية أخرى في جدة السبت أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط حيث تلعب منذ عقود دوراً سياسياً وعسكرياً محورياً، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.

وقال بايدن في لقاء قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط: "لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نترك فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون في أنشطتها لمكافحة الإرهاب مع "كل بلد على هذه الطاولة".

وقال إنه "لا يزال من الممكن أن نتعاون معاً حتى لو لم نتفق دائماً على كل شيء"، وشدد على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي "أبداً".

وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة لن تسمح بتعريض حرية الملاحة في المضايق المائية بالشرق الأوسط للخطر".

بن سلمان: اتباع سياسات طاقة غير واقعية سيؤدي إلى التضخم

بدوره قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمة ألقاها خلال القمة إنه توجد حاجة لتوحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

وأضاف بن سلمان: "تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة".

وقال إن كوفيد-19 والوضع الجيوسياسي يتطلبان مزيداً من الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد العالمي وإن التحديات البيئية تتطلب نهجاً "واقعياً ومسؤولاً" للانتقال التدريجي إلى مصادر الطاقة المستدامة.

وتضم القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. وأجرى بايدن محادثات ثنائية مع الزعماء السعوديين يوم الجمعة في جدة.