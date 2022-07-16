سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن: لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي أبداً
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بختام زيارته للشرق الأوسط أهمية المنطقة لبلاده، داعياً الدول المشاركة باجتماع جدة للتعاون والتنسيق في الملفات المشتركة.
بايدن: لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي أبداً
بايدن: لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي أبداً / Reuters
16 يوليو 2022

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة الخليج ودول عربية أخرى في جدة السبت أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط حيث تلعب منذ عقود دوراً سياسياً وعسكرياً محورياً، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.

وقال بايدن في لقاء قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط: "لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نترك فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون في أنشطتها لمكافحة الإرهاب مع "كل بلد على هذه الطاولة".

وقال إنه "لا يزال من الممكن أن نتعاون معاً حتى لو لم نتفق دائماً على كل شيء"، وشدد على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي "أبداً".

وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة لن تسمح بتعريض حرية الملاحة في المضايق المائية بالشرق الأوسط للخطر".

بن سلمان: اتباع سياسات طاقة غير واقعية سيؤدي إلى التضخم

بدوره قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمة ألقاها خلال القمة إنه توجد حاجة لتوحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

وأضاف بن سلمان: "تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة".

وقال إن كوفيد-19 والوضع الجيوسياسي يتطلبان مزيداً من الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد العالمي وإن التحديات البيئية تتطلب نهجاً "واقعياً ومسؤولاً" للانتقال التدريجي إلى مصادر الطاقة المستدامة.

وتضم القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. وأجرى بايدن محادثات ثنائية مع الزعماء السعوديين يوم الجمعة في جدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us