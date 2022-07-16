قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت إن مهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي على وشك الانتقال إلى برشلونة الإسباني، بعد توصل الفريق البافاري إلى اتفاق شفهي حول الصفقة مع النادي الكتالوني.

وينتهي العقد الحالي للاعب البولندي مع بايرن بعد 12 شهراً وقالت عدة تقارير إعلامية إنه سيرتبط بعقد لمدة ثلاثة أعوام مع العملاق الكتالوني بطل دوري إسبانيا 26 مرة.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان "توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة (على الصفقة)".

وأضاف المسؤول "من الجيد أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأطراف كافة. روبرت لاعب استثنائي وفاز بكل شيء معنا، ونحن ممتنون بشدة له".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وهو يودّع زملاءه في التدريب، بعد ساعات من تأكيد الصحف الرياضية العالمية مغادرته نادي بايرن ميونخ الألماني، وانتقاله الرسمي إلى برشلونة الإسباني.

ويظهر ليفاندوفسكي في الصور ومقاطع الفيديو المتداولة والتي نشرتها أيضاً صحف رياضية عالمية، وهو يودع زملاءه في فريق بايرن ميونخ الألماني ومدرب الفريق يوليان ناغلسمان، في آخر حصة تدريبية للاعب البولندي.

من جانبها كشفت صحيفة بيلد الألمانية، السبت، أنّه حالياً تجري عملية التأكد من كل بنود العقد الجديد مع النادي الكتالوني. ومن المتوقع أن يُسافر اللاعب يوم الأحد، للانضمام إلى برشلونة رسمياً.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة بيلد، سيُوقّع ليفاندوفسكي عقداً لمدة 4 سنوات مع برشلونة، براتب سنوي سيُناهز الـ9 ملايين يورو، كما أشارت صحيفة سبورت، الجمعة. وبذلك تكون هذه الصفقة هي الأقوى للنادي الكتالوني في آخر 3 مواسم تقريباً.