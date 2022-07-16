سياسة
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خلّفت عشرات القتلى.. حظر تجول شرقي السودان بعد تجدد الاشتباكات بين قبيلتين
تجددت الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، مما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حظر التجوال، وسط أنباء عن أعمال عنف دموية بين قبيلتين في المنطقة أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً و39 مصاباً.
خلّفت عشرات القتلى.. حظر تجول شرقي السودان بعد تجدد الاشتباكات بين قبيلتين
السلطات السودانية تعلن حظر تجول ليلاً في بلدتين في ولاية النيل الأزرق / AA
16 يوليو 2022

أعلنت السلطات السودانية حظر تجول ليلاً في بلدتين في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا بعد اندلاع اشتباكات قبلية على مدى أيام قالت إنها أدت إلى سقوط 31 قتيلاً و39 مصاباً.

وقال بيان صادر لحكومة ولاية النيل الأزرق إن الاشتباكات امتدت إلى عدة بلدات من يوم الأربعاء، بعد مقتل مزارع قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقالات والسيطرة على الوضع.

وقال البيان إنه جرى تدمير 16 متجراً وإعلان حظر تجول ليلي في بلدتي الدمازين والروصيرص.

واندلعت أعمال عنف متفرقة في عدة مناطق بالسودان بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام عام وقعته بعض الجماعات المتمردة في عام 2020.

ولم يوقع على الاتفاق أقوى فصيل في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وهي جماعة متمردة نشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة من حكومة انتقالية كان يقودها مدنيون في أكتوبر/تشرين الأول 2021 مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للجيش مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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