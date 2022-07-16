التقى وزيرا الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، والأرميني أرارات ميرزويان، في العاصمة الجورجية تبليسي.

وذكرت وزارة الخارجية الجورجية في بيان، السبت، أن الوزيرين بيراموف وميرزويان عقدا لقاء ثنائياً مغلقاً، هو الأول بينهما.

وشهدت العاصمة تبليسي أيضاً اجتماعاً ثلاثياً بين بيراموف وميرزويان ونظيرهما الجورجي إليا دارشياشفيلي.

كما التقى رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي، الوزيرين بيراموف وميرزويان بشكل منفصل.

وفي مايو/أيار الماضي، استضافت عاصمة طاجيكستان دوشنبه، اجتماعاً ثلاثياً ضم بيرموف وميرزويان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد قررا خلال لقائهما في بروكسل في 6 أبريل/نيسان الماضي، إعطاء تعليمات لوزارتي خارجيتي البلدين لبدء التحضيرات لاتفاقية سلام، وتشكيل لجنة مشتركة بشأن الحدود.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم "قره باغ".

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.