سياسة
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قمة جدة.. البيان الختامي يؤكد أهمية أمن الشرق الأوسط واستقرار أسواق الطاقة
أشاد البيان الختامي لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" بدور السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار في سوق الطاقة، داعياً طهران إلى التعاون مع دول المنطقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على الاستقرار إقليمياً ودولياً.
قمة جدة.. البيان الختامي يؤكد أهمية أمن الشرق الأوسط واستقرار أسواق الطاقة
قمة جدة تشيد بدور السعودية في أوبك وتدعو طهران إلى التعاون مع الطاقة الدولية / وكالة الأنباء السعودية (واس)
16 يوليو 2022

أكد الزعماء المشاركون في قمة جدة، اليوم السبت، أهمية الدور القيادي للسعودية في تحقيق التوافق مع أوبك+، للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة.

وأكد الزعماء وفق البيان أهمية اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط.

وشددوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوق الطاقة وبالدور القيادي للسعودية في تحقيق التوافق مع أوبك+.

ودعوا إيران إلى التعاون مع دول المنطقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على الاستقرار إقليمياً ودولياً.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، حثّ الزعماء المشاركون في قمة جدة كل الدول والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل لحل سلمي وإنهاء الحرب.

ولفتوا إلى أهمية تسهيل صادرات الحبوب ودعم الأمن الغذائي في الدول التي تأثرت بحرب أوكرانيا.

كما عبروا عن دعمهم للأمن المائي لمصر وإيجاد حل دبلوماسي لعملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

ووفق البيان، جدد الرئيس بايدن تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد القادة ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية.

وغادر بايدن السعودية في ختام جولة شرق أوسطية شملت أيضاً إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأثار لقاؤه خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انتقادات واسعة، لا سيما داخل الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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