وصل "قطار الخير" الخامس الذي يحمل مساعدات إنسانية تركية إلى أفغانستان، وذلك بعد مروره بإيران وتركمانستان.

ودخل "قطار الخير" أفغانستان، السبت، من معبر تورغوندي الحدودي مع تركمانستان، بعد أن انطلق من العاصمة التركية أنقرة يوم 4 يوليو/تموز الجاري.

وبهذه المناسبة أقيمت مراسم في المعبر شارك فيها القنصل العام التركي لدى هرات سنان إلهان، وممثلون عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" والهلال الأحمر التركي والأفغاني، ومسؤولون أفغان.

وعلم مراسل الأناضول من مسؤولي "آفاد" أن القطار الخامس يحمل أكثر من 1500 طن من المساعدات الإنسانية جمعتها منظمات تركية بإشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

وتضم المساعدات الإنسانية بشكل أساسي مواد غذائية وبطانيات وخياماً وسجاداً وملابس وأدوات مطبخ وقرطاسية ومستلزمات خياطة.

وفي تصريح للأناضول، أوضح القنصل إلهان، أنه جرى تخصيص مساعدات لإرسالها إلى المناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات الأخيرة في أفغانستان.

وأكد مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في الأوقات الصعبة.

وفي فبراير/شباط الماضي، وصل إلى أفغانستان "قطار الخير" التركي الأول الذي حمل 750 طناً من المساعدات الإنسانية.