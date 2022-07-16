سياسة
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اكتشاف الجمرة الخبيثة في كرواتيا في جثث رؤوس ماشية نافقة.. ما القصة؟
قالت السلطات الكرواتية السبت إنه جرى التأكد من وجود الجمرة الخبيثة في عشرات من رؤوس الماشية التي عثر عليها نافقة في أحد الحدائق الطبيعية، فيما أفاد تلفزيون ”اتش آر تي” الحكومي بأن أربعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى بسبب أعراض خفيفة مرتبطة بالجلد.
اكتشاف الجمرة الخبيثة في كرواتيا في جثث رؤوس ماشية نافقة.. ما القصة؟
السلطات الكرواتية تؤكد وجود الجمرة الخبيثة في عشرات من رؤوس الماشية التي عثر عليها نافقة / AA
16 يوليو 2022

أعلنت السلطات الكرواتية السبت أنه جرى التأكد من وجود الجمرة الخبيثة في عشرات من رؤوس الماشية التي عثر عليها نافقة في حديقة طبيعية إلى جنوب شرق العاصمة الكرواتية زغرب.

وقالت وزارة الزراعة الكرواتية إن السلطات أجرت اختبارات على جيف الحيوانات بعد تقارير عن ظهور أعراض عصبية على الماشية.

وأضافت أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات لاحتواء تفشي المرض في لونيسكو بوليي، وهو سهل فيضان يقع على ضفاف نهر سافا والمعروف ببيئته الفريدة.

في السياق، أفاد تلفزيون ”إتش آر تي” الحكومي بأن أربعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى بسبب أعراض خفيفة مرتبطة بالجلد.

وجاء في التقرير أن 107 رؤوس من الماشية نفقت في الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤول الصحة العامة المحلي إينوسلاف بركيتش ”يمكننا القول إن الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يوجد مجال للذعر”.

يتفشى مرض الجمرة الخبيثة بسبب الجراثيم البكتيرية التي يمكن أن تظل كامنة في الأرض حتى يتم تنشيطها بسبب الأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الجفاف. ويمكن أن يسبب النفوق السريع لعدد كبير من الحيوانات في وقت قصير. وغالباً ما يجري العثور على الماشية المصابة نافقة دون اكتشاف أي مرض مسبقاً.

ونادراً ما ينتشر مرض الجمرة الخبيثة إلى البشر، وتقريباً لا ينتقل من شخص إلى آخر. وحوالي 95 بالمائة من جميع حالات الإصابة بالجمرة الخبيثة بين البشر تأتي عن طريق ملامسة جلد الحيوانات المصابة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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