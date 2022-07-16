سياسة
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بعد التوصل لتسوية.. مقدونيا الشمالية ستبدأ مفاوضات دخولها الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء مقدونيا الشمالية يعلن التوصل إلى تسوية مع بلغاريا حول الخلاف بينهما بشأن تاريخهما المشترك واللغة. وكانت بلغاريا العضو في التكتل قد عرقلت أي تقدم في عملية مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف طويل الأمد بينهما.
بعد التوصل لتسوية.. مقدونيا الشمالية ستبدأ مفاوضات دخولها الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي السبت التوصل إلى تسوية مع بلغاريا / MIA
16 يوليو 2022

أعلن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، السبت، التوصل إلى تسوية مع بلغاريا حول الخلاف بينهما بشأن التاريخ المشترك واللغة، ما يتيح لسكوبيي البدء بمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال كوفاتشيفسكي للصحافيين بعد اجتماع للحكومة "أخيراً وبعد 17 عاماً سنبدأ عملية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وكانت بلغاريا العضو في التكتل قد عرقلت حتى وقت قريب أي تقدم في مثل هذه المفاوضات بسبب الخلاف طويل الأمد بين الدولتين حول قضايا لغوية وتاريخية.

لكن في الشهر الماضي، وافق البرلمان البلغاري على رفع الاعتراض مقابل ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن تلبي مقدونيا الشمالية مطالب معينة بشأن القضايا المعنية محل خلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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