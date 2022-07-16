سياسة
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أردوغان يؤكد لماكرون: سنفعّل خطة تصدير الحبوب الأوكرانية على وجه السرعة
بحث الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي قرارات الاجتماع الرباعي في إسطنبول بشأن الحبوب الأوكرانية. وأوضح أردوغان أن الاجتماع قرر إنشاء مركز تنسيق يضم مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإدارة عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.
أردوغان يؤكد لماكرون: سنفعّل خطة تصدير الحبوب الأوكرانية على وجه السرعة
بحث الرئيس التركي مع نظيره الفرنسي قرارات الاجتماع الرباعي في إسطنبول / AA
16 يوليو 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرارات الاجتماع الرباعي في إسطنبول بشأن نقل الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، السبت.

وأشار أردوغان إلى أن الاجتماع الرباعي بإسطنبول قرر إنشاء مركز تنسيق يضم مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإدارة عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف: "سنفعّل الخطة على وجه السرعة لتحقيق انفراجه كبيرة بالأمن الغذائي العالمي".

والأربعاء، استضافت مدينة إسطنبول اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي "سامب-تي (SAMP/ T)"، قال أردوغان إن تطلعات تركيا تتمثل في ضمان إطلاق مشروع توريد وتطوير نظام دفاعي مشترك، يتضمن أقصى قدر من التعاون، في إطار مبدأ "الانفتاح الكامل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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