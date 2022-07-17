سياسة
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"كانت تنقل أسلحة إلى بنغلاديش".. تحطم طائرة في اليونان ومصرع أفراد طاقمها
أعلن وزير الدفاع الصربي أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، وهم جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز "أنتونوف" التي تحطمت مساء السبت قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان.
"كانت تنقل أسلحة إلى بنغلاديش".. تحطم طائرة في اليونان ومصرع أفراد طاقمها
الطائرة التي تعود ملكيتها لشركة أوكرانية كانت تحمل نحو 11 طناً من الأسلحة بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلاديش / AP
17 يوليو 2022

أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش الأحد أن ثمانية أشخاص هم جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز "أنتونوف" التي تحطمت مساء السبت قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان لقوا حتفهم.

وأوضح أن الطائرة التي تعود ملكيتها لشركة أوكرانية كانت تحمل نحو 11 طناً من الأسلحة بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلاديش.

وقال ستيفانوفيتش في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بهويات أفراد الطاقم، أعتقد أنهم أوكرانيون أيضاً، لكن ليس لدينا معلومات عن الموضوع، هم ليسوا صرباً".

أقلعت الطائرة من مطار نيس (جنوب صربيا) السبت نحو الساعة 20,40 (18,40 ت غ). وشركة فالير الصربية الخاصة هي مصدِّر هذه الأسلحة.

وشدد الوزير على أنها صفقة متفق عليها مع وزارة الدفاع البنغلاديشية "وفقاً للقواعد الدولية".

وقال "لسوء الحظ، زعمت بعض وسائل الإعلام بأن الرحلة كانت تنقل أسلحة إلى أوكرانيا وهذا غير صحيح على الإطلاق".

وقال ستيفانوفيتش إن منذ العام 2016، عندما بدأ تسجيل كل طلب أسلحة بشكل إلكتروني، لم تصدِر صربيا أي تصريح لتصدير أي أسلحة إلى أوكرانيا أو روسيا.

وأكد الوزير أن غالبية طائرات الشحن التي تنقل الأسلحة من إنتاج سوفييتي وتملكها روسيا وبيلاروس وأوكرانيا.

وفي ظل فرض عقوبات دولية على روسيا وبيلاروس بسبب حرب أوكرانيا، فإن طائرات النقل الأوكرانية هي الوحيدة التي "تنشط في جميع أنحاء العالم". وقال الوزير: "بصرف النظر عن حقيقة أنها مملوكة لشركات أوكرانية، لا توجد صلة بين السلع وأوكرانيا".

وتحطمت طائرة أنتونوف 12، مساء السبت قرب بلدة باليوخوري كافالاس. وقال شهود عيان لوكالة أنباء أثينا إن الطائرة كانت مشتعلة وإنهم سمعوا دوي انفجارات.

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة طلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا اليوناني القريب لكنها لم تتمكن من بلوغه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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