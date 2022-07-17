سياسة
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تفجير انتحاري يستهدف فندقاً جنوب الصومال
قال مصدر في الشرطة الصومالية، إن "تفجيراً ناتجاً عن سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري، وقع عند فندق نور دوب، الذي يقيم فيه وزراء ونواب في ولاية هيرشبيلي". وخلف التفجير خسائر بشرية لم تُحصر حتى الآن.
تفجير انتحاري يستهدف فندقاً جنوب الصومال
حتى الساعة 09:00 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. / AFP
17 يوليو 2022

استهدف تفجير انتحاري الأحد فندقاً وسط مدينة جوهر، بإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبلي، جنوبي الصومال، حسب مصدر أمني.

وقال مصدر في الشرطة الصومالية إن "التفجير ناتج عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ووقع عند فندق نور دوب، الذي يقيم فيه وزراء ونواب في ولاية هيرشبيلي".

وأضاف المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن التفجير سُمع دويّه في معظم أحياء المدينة الواقعة على بعد 90 كيلومتراً شمالي العاصمة مقديشو، مشيراً إلى أنه خلّف خسائر بشرية لم تُحصر حتى الآن.

وحتى الساعة 09:00 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تصدر السلطات الصومالية بياناً بشأنه.

وعادة ما تشير أصابع الاتهام إلى مقاتلي حركة الشباب المتمردة، والتي غالباً تتبنى مثل هذه التفجيرات.

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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