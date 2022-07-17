نشرت وزارة الدفاع التركية الأحد مشاهد زورق للقوات اليونانية يجبر قاربين يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية ببحر إيجة.

وذكرت الوزارة في بيان أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات البحرية التركية رصدت زورقاً لقوات خفر السواحل اليونانية يحمل رقم "LS-930" في أثناء إجباره قاربي نجاة يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأكد البيان أن الزورق اليوناني انتهك المياه الإقليمية التركية خلال عملية إرغام المهاجرين على العودة.

وأضاف أن العملية وقعت على مسافة 1.5 كم من الشواطئ التركية.

وأوضحت أن قوات خفر السواحل التركية بُلّغت على الفور بالانتهاك اليوناني، وأنقذت المهاجرين.