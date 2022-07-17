سياسة
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بالفيديو | تركيا تنشر مشاهد لقوات يونانية تعيد مهاجرين إلى مياهها قسراً
وزارة الدفاع التركية تقول إن طائرة بدون طيار تابعة للقوات البحرية التركية رصدت زورقاً لقوات خفر السواحل اليونانية يحمل رقم "LS-930" في أثناء إجباره قاربي نجاة يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.
بالفيديو | تركيا تنشر مشاهد لقوات يونانية تعيد مهاجرين إلى مياهها قسراً
وزارة الدفاع التركية تنشر مشاهد زورق للقوات اليونانية يجبر قاربين يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية ببحر إيجة  / وزارة الدفاع التركية
17 يوليو 2022

نشرت وزارة الدفاع التركية الأحد مشاهد زورق للقوات اليونانية يجبر قاربين يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية ببحر إيجة.

وذكرت الوزارة في بيان أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات البحرية التركية رصدت زورقاً لقوات خفر السواحل اليونانية يحمل رقم "LS-930" في أثناء إجباره قاربي نجاة يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأكد البيان أن الزورق اليوناني انتهك المياه الإقليمية التركية خلال عملية إرغام المهاجرين على العودة.

وأضاف أن العملية وقعت على مسافة 1.5 كم من الشواطئ التركية.

وأوضحت أن قوات خفر السواحل التركية بُلّغت على الفور بالانتهاك اليوناني، وأنقذت المهاجرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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