تمكنت الاستخبارات التركية، من تحييد قيادي في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية الأحد أن الاستخبارات التركية تتبعت القيادي عزالدين إنان الملقب حركياً بـ "درسيم ملاطية" في منطقة دهوك-غارا شمالي العراق، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية خلال اجتماع "إنان" مع مجموعة من إرهابيّي التنظيم بالمنطقة، وتمكنت من تحييده مع عدد آخر.

ووفق المصادر، انضم "إنان" لصفوف التنظيم عام 1992، وانخرط في أنشطته الإرهابية في سوريا والعراق.​​​​​​​

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.