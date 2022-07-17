سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً من PKK الإرهابي شمالي العراق.. من هو؟
تتبعت الاستخبارات التركية القيادي عزالدين إنان الملقب حركياً بـ "درسيم ملاطية" في منطقة دهوك-غاراً شمالي العراق، حيث حيدته في أثناء اجتماعه بعدد من إرهابيّي التنظيم بالمنطقة.
الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً من PKK الإرهابي شمالي العراق.. من هو؟
حيدّت الاستخبارات التركية القيادي في تنظيم PKK الإرهابي عزالدين إنان شمالي العراق.  / DHA
17 يوليو 2022

تمكنت الاستخبارات التركية، من تحييد قيادي في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية الأحد أن الاستخبارات التركية تتبعت القيادي عزالدين إنان الملقب حركياً بـ "درسيم ملاطية" في منطقة دهوك-غارا شمالي العراق، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية خلال اجتماع "إنان" مع مجموعة من إرهابيّي التنظيم بالمنطقة، وتمكنت من تحييده مع عدد آخر.

ووفق المصادر، انضم "إنان" لصفوف التنظيم عام 1992، وانخرط في أنشطته الإرهابية في سوريا والعراق.​​​​​​​

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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