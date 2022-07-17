سياسة
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توني بلير: نحن نشهد تراجع الهيمنة الغربية مقابل صعود الصين كقوة عظمى
قال وزير الخارجية البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا.
توني بلير: نحن نشهد تراجع الهيمنة الغربية مقابل صعود الصين كقوة عظمى
بلير: مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر، إنها ليست الاتحاد السوفيتي، لكن على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكرياً / AFP
17 يوليو 2022

قال وزير الخارجية البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا، في أوضح نقاط التغير في المشهد العالمي منذ قرون.

وأضاف بلير أن العالم في مرحلة تحول تاريخية يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن هذه المرة وبوضوح الغرب ليس في الكفة الراجحة.

ووفقاً لنص خطاب ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في ديتشلي بارك غرب لندن في محاضرة حملت عنوان "بعد أوكرانيا ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟" قال بلير: "نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية".

وتابع: "سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب، التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا".

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين "لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية".

وقال بلير: "مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر، إنها ليست الاتحاد السوفيتي"، لكنه قال إن على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكرياً.

وأضاف: "علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري"، مشيراً إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها "أن تكون لهم الغلبة عسكرياً بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق".

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 حتى 2007.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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