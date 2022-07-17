دعت إيران الأحد إلى حوار إقليمي بمشاركة السعودية وتركيا ومصر وقطر لحل الخلافات السياسية والأمنية في المنطقة.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، في تصريحات خاصة لشبكة الجزيرة الإخبارية إن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار الإقليمي، وطهران أبدت استعداها الكامل لذلك.

وشدد خرازي على أن "الحل الوحيد" لأزمات المنطقة تشكيل مجمع حوار إقليمي لحل الخلافات السياسية والأمنية.

وبشأن برنامج بلاده النووي كشف خرازي أن طهران لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة".

وأكد أنه "لا قرار" في بلاده لتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك.

وقال خرازي إن إسرائيل في مرحلة "ضعف" وإن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها "لن يعيدها إلى الصدارة"، حسب تعبيره، مضيفاً أن "استهداف أمننا انطلاقاً من دول الجوار سيقابل برد عليها، ورد مباشر على إسرائيل"، وفقاً للجزيرة.

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي قال خرازي إن من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل وجود جدار سميك من عدم الثقة في السياسات الأمريكية.

وأوضح أن عدم وجود ضمانات أمريكية للحفاظ على الاتفاق النووي "يفخخ أي اتفاق ممكن"، مشيراً إلى أنه لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصفة ومستقلة لكان من السهل حلّ الخلافات.

وأكد عدم وجود تفاوض مع أحد بشأن "برنامجنا الصاروخي وسياساتنا الإقليمية" لأن ذلك يعني الاستسلام، حسب قوله.

وأمس السبت أعلنت إيران فرض عقوبات على 61 أمريكياً، بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، لدعمهم جماعة "خلق" المعارضة.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي استضافت الدوحة ليومين جولة محادثات غير مباشرة لم تسفر عن تقدم بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.