سياسة
2 دقيقة قراءة
بمشاركة السعودية وتركيا ومصر وقطر.. إيران تدعو إلى حوار إقليمي
دعت إيران إلى حوار إقليمي بمشاركة السعودية وتركيا ومصر وقطر لحل الخلافات السياسية والأمنية في المنطقة، مشددة على أن ذلك هو "الحل الوحيد" لأزمات المنطقة.
بمشاركة السعودية وتركيا ومصر وقطر.. إيران تدعو إلى حوار إقليمي
إيران: إسرائيل في مرحلة ضعف ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها "لن يعيدها إلى الصدارة" / Reuters
17 يوليو 2022

دعت إيران الأحد إلى حوار إقليمي بمشاركة السعودية وتركيا ومصر وقطر لحل الخلافات السياسية والأمنية في المنطقة.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، في تصريحات خاصة لشبكة الجزيرة الإخبارية إن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار الإقليمي، وطهران أبدت استعداها الكامل لذلك.

وشدد خرازي على أن "الحل الوحيد" لأزمات المنطقة تشكيل مجمع حوار إقليمي لحل الخلافات السياسية والأمنية.

وبشأن برنامج بلاده النووي كشف خرازي أن طهران لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة".

وأكد أنه "لا قرار" في بلاده لتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك.

وقال خرازي إن إسرائيل في مرحلة "ضعف" وإن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها "لن يعيدها إلى الصدارة"، حسب تعبيره، مضيفاً أن "استهداف أمننا انطلاقاً من دول الجوار سيقابل برد عليها، ورد مباشر على إسرائيل"، وفقاً للجزيرة.

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي قال خرازي إن من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل وجود جدار سميك من عدم الثقة في السياسات الأمريكية.

وأوضح أن عدم وجود ضمانات أمريكية للحفاظ على الاتفاق النووي "يفخخ أي اتفاق ممكن"، مشيراً إلى أنه لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصفة ومستقلة لكان من السهل حلّ الخلافات.

وأكد عدم وجود تفاوض مع أحد بشأن "برنامجنا الصاروخي وسياساتنا الإقليمية" لأن ذلك يعني الاستسلام، حسب قوله.

وأمس السبت أعلنت إيران فرض عقوبات على 61 أمريكياً، بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، لدعمهم جماعة "خلق" المعارضة.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي استضافت الدوحة ليومين جولة محادثات غير مباشرة لم تسفر عن تقدم بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us