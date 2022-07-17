سياسة
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وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير قاذفات هيمارس الأمريكية في أوكرانيا
أكّدَت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية، إلى جانب مستودع لتخزين صواريخ "هاربون" المضادة للسفن، نتيجة لعملياتها العسكرية المكثفة في جنوب وشرق أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير قاذفات هيمارس الأمريكية في أوكرانيا
"الدفاع" الروسية تعلن تدمير قاذفات “هيمارس” الأمريكية في أوكرانيا / Others
17 يوليو 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد، تدمير قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وأفاد متحدث الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف، بأن القوات الروسية دمّرَت مستودعاً لتخزين صواريخ "هاربون" المضادة للسفن في موقع صناعي في مدينة أوديسا، وفقاً لوكالة "تاس" المحلية.

وأكّد كوناشينكوف استخدام موسكو أسلحة أرضية أيضاً لتدمير قاذفات صواريخ "هيمارس" الأمريكية وعربة إمداد، حسب الوكالة.

وذكر المسؤول الروسي أن قوات بلاده قصفت أيضاً موقعاً للكتيبة 97 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة زابوروزي، مما أسفر عن مقتل 65 جندياً وتدمير أكثر من 10 مركبات خاصة.

والجمعة الماضية طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الدول الغربية بتزويد بلاده بمزيد من منظومة الصواريخ المدفعية ذات القدرات العالية "هيمارس"، مؤكداً أن "في ساحة المعركة تغييرات كبيرة لصالح أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري".

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة تقديمها حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس".

ووفقاً لمسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم كشف اسمه، تشمل المساعدات 4 قاذفات صواريخ "هيمارس"، وذخيرة صاروخية إضافية و3 مركبات تكتيكية وقطع غيار وألف ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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