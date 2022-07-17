قال كمال خرازي أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي للجزيرة اليوم الأحد إن طهران قادرة فنياً على صنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك.

وتابع قائلاً: "خلال أيام قليلة تمكنّا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60 في المئة ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 في المئة... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".

وقال خرازي إن بلاده لن تتفاوض أبداً على برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية كما يطالب الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط.

وأضاف خرازي أن إسرائيل في مرحلة ضعف، ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها لن يعيدها إلى الصدارة، وأن "استهداف أمننا انطلاقاً من دول الجوار سيقابَل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي، قال إنه من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة والسياسات الأمريكية.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية والذي حدّت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها.

وبعد عام من انتهاج ترامب لسياسة "الضغوط القصوى" على إيران، بدأت طهران في خرق القيود التي ينص عليها الاتفاق.

ونفت إيران مراراً ولفترة طويلة السعي لامتلاك سلاح نووي وقالت إن تخصيب اليورانيوم لديها يجرى لتوليد الطاقة لأغراض الاستخدام المدني، وأشارت إلى أن انتهاكات الاتفاق قابلة للعدول عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.

وأصيبت المحادثات غير المباشرة بين إيران وإدارة الرئيس جو بايدن، والتي تستهدف إعادة البلديْن إلى التزام الاتفاق، بالجمود منذ مارس/آذار الماضي.