سياسة
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إنقاذ 92 مهاجراً في تونس بعد إحباط ست عمليات للهجرة غير النظامية
تمكن خفر السواحل التونسي من إحباط 6 عمليات للهجرة غير النظامية، في مناطق مختلفة من البلاد. ونجح إثرها في إنقاذ نحو 92 مهاجراً من جنسيات مختلفة.
إنقاذ 92 مهاجراً في تونس بعد إحباط ست عمليات للهجرة غير النظامية
إنقاذ 92 مهاجراً في تونس بعد إحباط ست عمليات للهجرة غير النظامية / AA
17 يوليو 2022

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي الأحد إحباط 6 عمليات للهجرة غير النظامية وسط البلاد وجنوبها وشمالها، وإنقاذ 92 شخصاً من بينهم 15 من جنسيات إفريقية.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال الجبابلي: "في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط والجنوب من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة (هجرة غير نظامية) ونجدة وإنقاذ 92 شخصاً".

وأضاف: "بين هؤلاء يوجد 15 من جنسيات إفريقية مختلفة (لم يحددها) والبقية تونسيون".

وأردف الجبابلي: "باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين من إجراءات في شأنهم".

وفي عام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفاً و616 مهاجراً غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبياً معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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