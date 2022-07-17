سياسة
3 دقيقة قراءة
بابا الفاتيكان يزور كندا في رحلة "للتكفير عن الذنب".. ما القصة؟
يعتزم البابا فرنسيس زيارة كندا، نهاية الشهر الحالي، في رحلة "للتكفير عن الذنب" والاعتذار لما لحق بسكانها الأصليين، من "إبادة ثقافية جماعية"، من قساوسة وراهبات ومؤسسات دينية مسيحية، بين عامي 1831 و1996.
بابا الفاتيكان يزور كندا في رحلة "للتكفير عن الذنب".. ما القصة؟
البابا فرنسيس يزور كندا في رحلة “للتكفير عن الذنب”.. ما القصة؟ / AFP
17 يوليو 2022

قال البابا فرنسيس اليوم الأحد إن رحلته إلى كندا الأسبوع المقبل ستكون بمثابة "رحلة للتكفير عن الذنب" يأمل أن تساعد في معالجة الأخطاء التي ارتكبها قساوسة وراهبات من الروم الكاثوليك بحق السكان الأصليين الذين أداروا مدارس داخلية شهدت انتهاكات جسيمة.

وستشمل الزيارة المقررة من 24 إلى 30 يوليو/تموز خمسة لقاءات على الأقل مع السكان الأصليين يفي خلالها البابا بوعده بالاعتذار على أرضهم الأصلية عن دور الكنيسة في تلك المدارس التي سعت لمحو ثقافات السكان الأصليين.

وقال البابا فرنسيس في كلمته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس "للأسف في كندا، أسهم عديد من المسيحيين، ومنهم بعض أعضاء مؤسسات دينية، في سياسات الهيمنة الثقافية التي ألحقت في الماضي أضراراً بالغة بالسكان الأصليين بطرق مختلفة".

وفصل النظام التعليمي الداخلي في كندا نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين عن ذويهم قسراً، وتعرض كثيرون منهم لسوء المعاملة والاغتصاب وسوء التغذية فيما وصفته لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية في عام 2015 بأنه "إبادة ثقافية جماعية".

كان الهدف المعلن للمدارس، التي عملت بين عامي 1831 و1996، هو إدماج أطفال السكان الأصليين. وكانت تدار من عدة طوائف مسيحية نيابة عن الحكومة، وأدارت الكنيسة الكاثوليكية معظمها.

كانت هذه المدارس محور مناقشات بين البابا والسكان الأصليين في الفاتيكان في مارس/آذار وأبريل/نيسان. وفي إشارة إلى تلك الاجتماعات، قال البابا اليوم الأحد إنه عبر عن "ألمه وتضامنه إزاء الشر الذي تحملوه".

وأضاف "أنا بصدد رحلة للتكفير عن الذنب، وآمل أن تسهم بفضل الله في طريق الشفاء والمصالحة الذي بدأ بالفعل".

وظهرت فضيحة هذه المدارس مرة أخرى العام الماضي مع اكتشاف رفات 215 طفلاً كانت بالمدرسة الداخلية الهندية السابقة في كاملوبس بمقاطعة كولومبيا البريطانية الغربية التي أُغلقت عام 1978.

وأثار هذا الاكتشاف مطالب جديدة للمساءلة. وجرى منذ ذلك الحين العثور على مئات من مواقع الدفن التي لم تكن معروفة أو مميزة.

وانتخب البابا فرنسيس بعد ما يقرب من عقدين من إغلاق آخر تلك المدارس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us