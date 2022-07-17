سياسة
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تويتر تختبر خاصيات جديدة في التغريد لتعزيز الخصوصية.. تعرّفها
تختبر شركة تويتر للتواصل الاجتماعي ميزات جديدة في نشر التغريدات من المستخدمين، والتي من شأنها أن تعزز الخصوصية لديهم وتزيد من التفاعل بين الأشخاص الذين تربطهم اهتمامات مشتركة.
تويتر تختبر خاصيات جديدة في التغريد لتعزيز الخصوصية.. تعرّفها
تويتر تختبر ميزات جديدة في التغريد تعزز الخصوصية / AP Archive
17 يوليو 2022

تختبر شبكة التواصل الاجتماعى الشهيرة تويتر، ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال تغريدات خاصة "غير مرئية"، والتي من شأنها زيادة الخصوصية لدى المشتركين.

وبفضل الميزة الجديدة "تغريدة غير مرئية" والتي لا تزال في مرحلة الاختبار تضمن الشركة عدم ظهور تغريدة على الصفحة الرئيسية أو الملف الشخصي.

وتعمل الميزة الجديدة على عدم وصول المستخدمين في صفحة الخلاصة والملف الشخصي إلى المشاركات المذكورة إلا من خلال روابط خاصة.

وإذا استجاب المستخدمون الذين وصلوا إلى تلك الروابط، فستبدأ التغريدة المخفية في الظهور على صفحة نتائج البحث كما المعتاد.

وقالت المتحدثة باسم تويتر، ليال براون، التي أدلت ببيان حول الميزة الجديدة، إن هذه الميزة لا تزال في مرحلة التطوير المبكرة وما زالوا يحاولون معرفة ما يمكن أن تحدثه من تغيير.

اختبار ميزة تسمح لشخصين بالتغريد معاً

كما بدأت تويتر في اختبار ميزة تتيح لحسابين "الانضمام إلى التغريدات" من خلال المشاركة معاً.

وتسمح ميزة CoTweets لحسابين بالاشتراك في كتابة تغريدة ووضع علامة على كليهما في تغريدة واحدة.

وسيتمكن المستخدمون من إرسال دعوة إلى "مشاركة تغريدة" للمستخدمين الآخرين لرفضها أو قبولها، إذ ستظهر التغريدات المشتركة المقبولة على الخطيْن الزمنييْن لكليهما.

والأسبوع الماضي، لاحظ مستخدمون على "تويتر" أنه عند سحب خلاصة الأخبار في "تويتر" لأسفل على شاشة الهاتف، فإنه يصدر صوت عبارة عن "زقزقة" طيور صغيرة، وبعد الانتهاء من تحديث الخلاصة يصدر صوتاً مشابهاً.

وتأتي التعديلات الجديدة بعد أن تعرض موقع "تويتر" لعطل مفاجئ يوم الخميس الماضي ‏سواء في نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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