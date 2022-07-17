سياسة
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"قد يعرض البشرية للخطر".. مسؤول روسي يحذر واشنطن من الهجوم على القرم
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الدول الغربية وفي مقدمتها واشنطن من مغبة الهجوم على القرم، قائلاً إن ذلك قد يعرض البشرية للخطر.
"قد يعرض البشرية للخطر".. مسؤول روسي يحذر واشنطن من الهجوم على القرم
"قد يعرض البشرية للخطر".. مسؤول روسي يحذر واشنطن من الهجوم على القرم / AFP
17 يوليو 2022

قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف اليوم الأحد إن رفض أوكرانيا والقوى الغربية الاعتراف بسلطة موسكو على شبه جزيرة القرم يمثل "تهديداً مباشراً" لروسيا وإن أي هجوم خارجي على المنطقة سيتبعه رد مزلزل.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ميدفيديف قوله إنه في حالة وقوع هجوم على شبه جزيرة القرم، "سيأتي يوم الحساب سريعاً وسيكون صعباً للغاية، ومن الصعب جداً إخفاؤه".

ولم يخض ميدفيديف في التفاصيل لكنه حذر في السابق الولايات المتحدة من مخاطر محاولة معاقبة قوة نووية مثل روسيا على ما تقوم به في أوكرانيا، قائلاً إن ذلك قد يعرض البشرية للخطر.

بُثت هذه التعليقات بعد يوم من تصريح مسؤول أوكراني أن شبه جزيرة القرم، التي لا يزال معظم العالم يعترف بأنها جزء من أوكرانيا، يمكن أن تكون هدفاً لصواريخ هيمارس أمريكية الصنع التي نشرتها كييف في الآونة الأخيرة خلال قتالها القوات الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ميدفيديف قوله لمجموعة من المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية: "إذا كانت أي دولة أخرى، سواء أكانت أوكرانيا أو دول حلف شمال الأطلسي، تعتقد أن شبه جزيرة القرم ليست روسية، فهذا يمثل تهديداً منهجياً لنا".

وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "هذا تهديد مباشر وصريح، وخصوصاً بالنظر إلى ما حدث لشبه جزيرة القرم. عادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 بعد الإطاحة برئيس مؤيد لموسكو في كييف وسط احتجاجات حاشدة في الشوارع، ثم دعمت موسكو بعد ذلك انفصاليين مسلحين مؤيدين لها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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