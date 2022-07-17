أكدت هيئة الصحة في غانا رسمياً الأحد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس "ماربورج"، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو/تموز الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى تُصنّف الحالات مؤكدة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن "مزيداً من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج".

وأضافت الهيئة أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين جرى تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

وهذا هو التفشي الثاني لماربورج في غرب أفريقيا. وجرى اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي في غينيا ولم يُكتشف بعدها أي حالات أخرى.