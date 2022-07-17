سياسة
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غانا.. اكتشاف إصابتين بفيروس "ماربورج" الفتاك وشديد العدوى
أعلنت هيئة الصحة في غانا، الأحد، اكتشاف إصابتين بفيروس "ماربورج" الفتاك وشديد العدوى. فيما تكثف الفحوصات والتدابير، لمنع انتشار الفيروس.
غانا.. اكتشاف إصابتين بفيروس "ماربورج" الفتاك وشديد العدوى
غانا.. اكتشاف إصابتين بفيروس "ماربورج" الفتاك وشديد العدوى / Others
17 يوليو 2022

أكدت هيئة الصحة في غانا رسمياً الأحد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس "ماربورج"، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو/تموز الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى تُصنّف الحالات مؤكدة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن "مزيداً من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج".

وأضافت الهيئة أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين جرى تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

وهذا هو التفشي الثاني لماربورج في غرب أفريقيا. وجرى اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي في غينيا ولم يُكتشف بعدها أي حالات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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