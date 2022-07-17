سياسة
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موجة حر تضرب أوروبا.. حرائق مستمرة ودرجات حرارة قياسية
سُجل عدد من الوفيات وجرى إجلاء آلاف الأسر جراء موجة الحر الشديد التي تضرب غرب أوروبا، حيث دمرت الحرائق الناتجة عن الحرارة المرتفعة مساحات واسعة من الغابات، فيما أعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ لأول مرة في عموم أنحاء البلاد.
موجة حر تضرب أوروبا.. حرائق مستمرة ودرجات حرارة قياسية
موجة حر تضرب أوروبا.. حرائق مستمرة ودرجات حرارة قياسية / Others
17 يوليو 2022

واصل عديد من دول أوروبا الغربية مكافحة حرائق الغابات المدمِّرة الأحد، نتيجة موجة حرّ من المتوقع أن تستمر إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، وتحطّم عديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في فرنسا وبريطانيا.

وهذه ثاني موجة حر تشهدها أوروبا في شهر. ويعدّ تكاثر هذه الظواهر نتيجةً مباشرة للاحترار المناخي وفقاً للعلماء، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، من حيث شدّتها ومدّتها وتكرارها.

في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا، اجتاحت نيران آلاف الهكتارات، وأجبرت آلافا من السكان والسياح على الفرار من أماكن إقامتهم، وقتلت العديد من عناصر خدمات الإطفاء الأسبوع الماضي.

في جنوب غرب فرنسا، لم تضعف تعبئة رجال الإطفاء للتصدي للحرائق، خصوصاً في جيروند حيث غطّى الدخان حوالى 11 ألف هكتار من الغابات منذ الثلاثاء في سياق موجة حر مع توقع بلوغ مستويات 40 درجة مئوية الأحد، وفقاً للأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت الأحد 15 منطقة في غرب البلاد في أعلى درجة تأهب.

وحذّرت المؤسسة العامة للأرصاد الجوية من أنّ "الحرارة تتزايد فيما تنتشر موجة الحر في مختلف أنحاء البلاد".

كما توقّعت الأرصاد الجوية الفرنسية أن يكون الاثنين "الأكثر حرّاً" في تاريخ فرنسا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى أربعين درجة في مناطق عدة بينها بريتاني ونورماندي باس وأكيتان وغرب أوكسيتاني.

43,4 درجة مئوية في إسبانيا

في إسبانيا، لا يزال 20 حريقاً مستعراً في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد، من الجنوب إلى أقصى الشمال الغربي في غاليسيا، حيث دمّرت الحرائق حوالى 4400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع، بحسب السلطات.

وسُمح لـ300 شخص من أصل ثلاثة آلاف بالعودة إلى منازلهم الأحد، بعدما جرى إجلاؤهم بشكل وقائي بالقرب من ملقة في أقصى الجنوب.

وقالت وزيرة الزراعة في الأندلس كارمن كريسبو للتلفزيون الإسباني الرسمي "عملنا طوال الليل" لاحتواء النيران.

وسُجلت الأحد 39 درجة مئوية في مدريد و39,7 مئوية في إشبيلية (جنوب) و43,4 مئوية في دون بينيتو (شرق).

في المقابل، شهدت البرتغال هدوءاً صباح الأحد على جبهة مواجهة النيران. وللمرة الأولى منذ الثامن من يوليو/تموز لم تتجاوز درجات الحرارة في البرتغال 40 درجة مئوية.

وظلت بؤرة واحدة نشطة بالقرب من بلدة تشافيس في أقصى شمال البلاد، فيما جرت "السيطرة عملياً" على أكثر من 90 في المئة من محيطها، وفقاً للحماية المدنية البرتغالية.

تنبيه أحمر في المملكة المتحدة

وإلى المملكة المتحدة، فقد أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه "أحمر" من الحرارة الشديدة، محذّرة من "خطر على الحياة". وقال مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب إنجلترا قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى الاثنين أو الثلاثاء.

ووُجّهت اتّهامات الأحد إلى الحكومة البريطانية بأنها لم تتعامل بجدية مع موجة الحر التي تقارب حال الطوارئ، مع تحذير أرصاد مناخية من خطر يتهدد الأرواح.

وفي هولندا، أعلن المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة الأحد عن خطة وطنية لمكافحة الحر وأصدر تحذيراً من ضباب دخاني في كل أنحاء البلاد اعتباراً من الاثنين، متوقعاً أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية الاثنين في جنوب البلاد، و38 درجة الثلاثاء في أنحاء معيّنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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