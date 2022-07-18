سياسة
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عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة بباكستان بعد فوزه بولاية بنجاب
فاز حزب حركة الإنصاف برئاسة عمران خان بـ15 مقعداً في الانتخابات الفرعية لاختيار 20 نائباً محلياً جديداً في ولاية بنجاب، فيما اكتفى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الورزاء الحالي شهباز شريف بأربعة مقاعد ونال المقعد الأخير مرشح مستقل.
عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة بباكستان بعد فوزه بولاية بنجاب
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان / AFP
18 يوليو 2022

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مجدداً الاثنين إلى انتخابات مبكرة بعدما سيطر حزبه على البرلمان المحلي في انتخابات أُجريت الأحد في بنجاب أكثر ولايات البلاد تعداداً للسكان.

وشملت هذه الانتخابات الفرعية اختيار 20 نائباً محلياً جديداً وشكلت اختباراً لشعبية نجم الكريكيت الدولي السابق الذي أطيح بحكومته جراء تصويت على حجب الثقة في أبريل/نيسان الماضي.

وفاز حزبه حركة الإنصاف بـ15 مقعداً، فيما اكتفى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بأربعة مقاعد ونال المقعد الأخير مرشح مستقل.

وينظر إلى اقتراع الأحد على أنه مؤشر للانتخابات التشريعية الوطنية التي من المقرر أن تنظم في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل مع أن خان يطالب باقتراع مبكر منذ الإطاحة بحكومته.

وكتب خان في تغريدة الاثنين بعد صدور النتائج في ولاية بنجاب: "السبيل الوحيد للمضي قدماً بعد الآن يقوم على إجراء انتخابات حرة وشفافة. وكل سبيل آخر سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين السياسي والفوضى الاقتصادية".

وأقام خان منذ خروجه من السلطة تجمعات استقطبت آلافاً ملقيا خطابات طويلة أكد فيها أن مؤامرة تقودها الولايات المتحدة فرضت الحكومة الحالية.

ويحمل الحكومة المحلية مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم مع أن غالبية المحللين يتفقون على أن شريف ورث الأزمة الاقتصادية في البلاد التي يرجح أن تخف وطأتها مع توقيع اتفاق الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي لمعاودة تنفيذ خطة المساعدة البالغة قيمتها 7.2 مليار دولار.

ورأت الصحف الباكستانية أن نتائج الاقتراع في بنجاب أتت جراء الصعوبات الاقتصادية في البلاد التي تنفق نحو نصف عائداتها على خدمة الدين الخارجي.

واضطر شريف لتحقيق شروط صندوق النقد إلى رفع الدعم عن المحروقات، ما زاد الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهرين.

ومع نتائج الانتخابات في بنجاب يتوقع أن تنتهي فترة حكم حمزة شريف نجل رئيس الوزراء الباكستاني القصيرة على رأس حكومة الولاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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