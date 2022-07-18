أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن نبش مقابر الفراعنة واستخراج أجسادهم لعرضها في المتاحف "محرم شرعاً" و"انتهاك لحرمة الميت".

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية شدد فيها كريمة على حرمة نبش مقابر الفراعنة واستخراجها لعرضها مقابل حفنة من المال، واستنكر قائلاً: "تاريخ أجدادي يعرض مقابل المال؟!، لو كنت صاحب رأي في هذه البلاد لأمرت بإعادة أجساد الفراعنة جميعها إلى المقابر فوراً".

واستدرك: "إذا كان التنقيب عن الآثار تنفذه الدولة لأهداف علمية، فلا بأس"، موضحاً أن عرض المومياوات للعامة في المتاحف وغيره "انتهاك لحرمة الميت".

وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن السبب الوحيد الذي يبيح استخراج الجثمان ونبش المقابر هو السبب الطبي ولا يجوز فتح القبر لأي سبب آخر غير معتبر شرعاً.