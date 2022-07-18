سياسة
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شاهد | قتلى وجرحى بإطلاق نار جديد في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار شنّه شخص في مركز تجاري بولاية "إنديانا" الأمريكية، وفق مسؤولين.
شاهد | قتلى وجرحى بإطلاق نار جديد في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية
هجوم إنديانا هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح تشهدها الولايات المتحدة / Reuters
18 يوليو 2022

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون الأحد جراء إطلاق نار شنّه شخص في مركز تجاري بولاية "إنديانا" الأمريكية، وفق مسؤولين.

وقال مارك مايرز رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا في بيان: "شهدنا إطلاق نار كثيفاً الليلة في غرينوود بارك مول"، مضيفاً: "حتى الآن أحصينا ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى".

وأشار مايرز إلى أن مطلق النار قُتِل برصاص "فردٍ مسلّح"، فيما نشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في فيسبوك، تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح تشهدها الولايات المتحدة، إذ يتسبب استخدام الأسلحة النارية بمقتل نحو 40 ألف شخص سنوياً، وفقاً لموقع "غان فايولنس أركايف".

ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط من فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 يوليو/تموز، بإحدى ضواحي شيكاغو الغنية، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30.

كما يأتي في أعقاب مجزرتين في مايو/أيار أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت بشمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلاً ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس.

أدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى إعادة إثارة الجدل حول تنظيم السلاح في البلاد، ومن المقرر أن تصوت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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