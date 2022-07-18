أعرب الممثل الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع في إسطنبول لرفع الحصار عن المواني الأوكرانية التي تشهد انتظاراً للسفن المحمّلة بالحبوب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوريل الاثنين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأضاف أنه سيقدم خلال الاجتماع الذي سيشارك في جلسته الصباحية وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أيضاً معلومات حول أزمة الحبوب العالمية.

وأعرب بوريل عن أمله في توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق في إسطنبول هذا الأسبوع حول رفع الحصار عن ميناء أوديسا وغيرها من المواني الأوكرانية التي تشهد انتظاراً للسفن المحمّلة بالحبوب.

وشدد على أن حياة آلاف البشر مرتبطة بهذا الاتفاق المرتقب، مبيناً أنها مسألة وجودية.

والأربعاء استضافت مدينة إسطنبول اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية .

ويعاني كثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.