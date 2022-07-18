سياسة
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لتعزيز العلاقات الأمنية.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في أول زيارة للمغرب
يزور رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي المغرب، في أول زيارة علنية على هذا المستوى بين البلدين، لمناقشة ملفات أمنية ودفاعية مشتركة.
لتعزيز العلاقات الأمنية.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في أول زيارة للمغرب
إسرائيل: "المغرب هو اللاعب القادر على جمع الكل معاً وتخفيف المصاعب التي يواجهها الجميع". / AP
18 يوليو 2022

يزور رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي المغرب الاثنين، في أول زيارة علنية على هذا المستوى بين البلدين اللذين طبّعا العلاقات بينهما عام 2020، في إطار حملة دبلوماسية أمريكية.

وبينما توضّح إسرائيل أن زيارة كوخافي تأتي في إطار التعاون الدفاعي الناشئ مع المغرب، تحاول الرباط التوسط من أجل تحسين أوضاع الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريجادير جنرال ران كوخاف: "من بين الموضوعات التي ستُناقَش في المغرب هذا الأسبوع تبادل المعارف والتدريب، والقدرة على التدريب معاً في مناورات مشتركة، وتطوير ونقل المعرفة، وربما بخصوص الأسلحة أيضاً"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرباط.

وكانت بين إسرائيل والمغرب علاقات منخفضة المستوى في التسعينيات، لكن عُلّقت بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضدّ إسرائيل عام 2000، ثم نجم عن تحديث العلاقات بينهما عام 2020 زيارات مباشرة بين البلدين ومجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

من جانبها، ذكرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي أنه "لا يتعلق كل شيء بالأمن، تجمعنا اهتمامات مشتركة" في مقابلة بخصوص العلاقات مع المغرب أجرتها وكالة رويترز.

ونسبت ميخائيلي إلى المغرب الفضل في التوسط لإتمام اتفاق لفتح معبر حدودي دائم من الأردن إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهو أمر مهمّ لحركة المرور الفلسطينية، وقالت إنها تُجري محادثات مع الرباط بخصوص مشاريع أخرى للبنية التحتية.

وأضافت ميخائيلي: "المغرب هو اللاعب القادر على جمع الكل معاً وتخفيف المصاعب التي يواجهها الجميع مهما كانت المسألة، لديهم طريقة للتحدث مع الجميع تجعلهم يلتفون حول الطاولة ويتعاونون".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي استضافة وحدة كوماندوز مغربية في تدريبات متعددة الجنسيات، خلال شهر يوليو/تموز العام الماضي، وأقام علاقات عسكرية مباشرة مع الرباط في مارس/آذار 2022، واستضاف الشهر الماضي ضباطاً مغاربة كباراً للاتفاق على برنامج عمل مشترك لمدة عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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