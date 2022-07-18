أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن خطة لعقد اجتماع بأقرب وقت بين وفود عسكرية من وزارات دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا، إضافة لوفد من الأمم المتحدة بخصوص نقل الحبوب والأغذية بشكل آمن من المواني الأوكرانية.

جاء ذلك في اجتماع الاثنين عبر الاتصال المرئي ضم رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر وقادة الجيش ونائبه.

وقال أقار: "جرى التوصل إلى اتفاق على المبادئ العامة حول خطة لنقل الحبوب والأغذية، ونواصل جهودنا لتحويل الخطة إلى خطوات ملموسة، ومن المحتمل عقد اجتماع بهذا الصدد في الأسبوع المقبل".

وتطرق أقار إلى الأنشطة القائمة في إطار الجهود الدبلوماسية للرئيس رجب طيب أردوغان لحل أزمة الحبوب التي تؤثر على العالم بأسره، مبيناً أن الوزارة والمؤسسات المعنية أجرت عديداً من الاجتماعات الثنائية بهذا الصدد.

وأضاف: "وفي 13 يوليو/تموز الحالي عُقد اجتماع رباعي في إسطنبول بين الوفود العسكرية لوزارات الدفاع في تركيا وروسيا وأوكرانيا، ووفد الأمم المتحدة، وكانت المرة الأولى التي يجتمع فيها وفدان عسكريان لأوكرانيا وروسيا مع أعضاء الأمم المتحدة حول طاولة واحدة".

واليوم الاثنين، أعرب الممثل الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع في إسطنبول لرفع الحصار عن المواني الأوكرانية التي تشهد انتظاراً للسفن المحمّلة بالحبوب.

والأربعاء الماضي، استضافت مدينة إسطنبول اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

ويعاني كثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.