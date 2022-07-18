سياسة
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بسن 41 عاماً.. ميلان يمدد عقده مع إبراهيموفيتش لموسم واحد
أعلن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لموسم واحد حتى يونيو/حزيران 2023.
بسن 41 عاماً.. ميلان يمدد عقده مع إبراهيموفيتش لموسم واحد
بسن 41 عاماً.. ميلان يمدد عقده مع السويدي إبراهيموفيتش لموسم واحد / Getty Images
18 يوليو 2022

أعلن نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيستمر مع النادي بعد بلوغه سن 41 بعدما وافق على تمديد تعاقده لعام واحد.

وقال الفريق المعروف باسم "روسونيري" في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني: "يسرّ نادي ميلان إعلان تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023. وسيواصل المهاجم السويدي ارتداء القميص رقم 11".

ولم يُكشف عن تفاصيل العقد، لكن مصدراً مقرباً من الصفقة قال إن المهاجم السويدي وافق على خفض راتبه لأنه لن يكون بوسعه اللعب حتى 2023 بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو/أيار.

وعاد إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 62 هدفاً، إلى ناديه السابق ميلان في يناير/كانون الثاني 2020 بعد الرحيل عن لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

ورغم أن إبراهيموفيتش عانى مؤخراً من إصابات عديدة، فقد خاض 74 مباراة وسجل 36 هدفاً في كل المسابقات منذ عودته، وساعد ميلان على الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 11 عاماً الموسم الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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