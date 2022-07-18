أعلن نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيستمر مع النادي بعد بلوغه سن 41 بعدما وافق على تمديد تعاقده لعام واحد.

وقال الفريق المعروف باسم "روسونيري" في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني: "يسرّ نادي ميلان إعلان تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023. وسيواصل المهاجم السويدي ارتداء القميص رقم 11".

ولم يُكشف عن تفاصيل العقد، لكن مصدراً مقرباً من الصفقة قال إن المهاجم السويدي وافق على خفض راتبه لأنه لن يكون بوسعه اللعب حتى 2023 بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو/أيار.

وعاد إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 62 هدفاً، إلى ناديه السابق ميلان في يناير/كانون الثاني 2020 بعد الرحيل عن لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

ورغم أن إبراهيموفيتش عانى مؤخراً من إصابات عديدة، فقد خاض 74 مباراة وسجل 36 هدفاً في كل المسابقات منذ عودته، وساعد ميلان على الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 11 عاماً الموسم الماضي.