وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين عطاف وبارو يأتي "تبعاً للمكالمة الهاتفية التي جرت 31 مارس/ آذار 2025 بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ووفق البيان، من المقرر أن يُجري وزير الخارجية الفرنسي زيارة رسمية للجزائر في 6 أبريل/نيسان الجاري، بدعوة من نظيره الجزائري.

وتابع البيان أن المكالمة "سمحت للوزيرين باستعراض الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين بإيلائها اهتماماً، في سياق تسوية الخلافات التي عكرت مؤخراً المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية".

والاثنين الماضي، جدد الرئيسان الجزائري والفرنسي رغبتيهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استناداً إلى "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/آب 2022.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية حينها أن الجانبين تحدثا عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين بوصفهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، ملتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

واتفق تبون وماكرون، حسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل معاً بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه؛ بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها، ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها"، كما اتفقا أيضاً على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".

وأكدا "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعال، بما يتيح معالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين، وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".

كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أُنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس/آب 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة، وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسَي الدولتين قبل صيف 2025".

وفي يوليو/تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.