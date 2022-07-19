تقع تركيا في منطقة جغرافية رائعة، وتوفر العديد من الخيارات لكل من المصطافين المحليين والأجانب فيما يتعلق بأجمل الأماكن لقضاء عطلة الصيف. فإذا كنت تسأل: "أين يمكنني قضاء أفضل عطلة في تركيا خلال الإجازة الصيفية؟"، ننصحك بإلقاء نظرة على هذه القائمة التي أعددناها في هذا التقرير.

1- بودروم (Bodrum)

بالطبع، تحل بودروم على رأس قائمة الوجهات التي يفضلها الأتراك لقضاء عطلتهم الصيفية. ربما تكون بودروم أشهر وجهة لقضاء العطلات الصيفية في تركيا. عندما نجمع البحر والرمل والشمس في تركيا، فإن المكان الأول الذي يتبادر إلى أذهان الأتراك هو بودروم.

سيكون من الظلم بعض الشيء ربط بودروم، وهي منطقة نابضة بالحياة في جميع الفصول الأربعة، بموسم الصيف فقط. على الرغم من ذلك، فمن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن عدد السكان في المنطقة يزيد 10 مرات في المتوسط ​​خلال موسم الصيف.

وفي بودروم، المعروفة سابقاً باسم هاليكارناسوس، لن تجد فقط الشمس أو البحر المتلألئ أو الشواطئ الواسعة، ولكن أيضاً آثار أقدام آلاف السنين من التاريخ وغموض الأساطير. تقع قلعة بودروم، التي حصلت على لقب "أفضل متحف للعام" لفترة من الوقت، في قلب المنطقة. فيما تلفت بودروم، وهي واحدة من أكبر مناطق ولاية موغلا الواقعة غربي تركيا، الانتباه بحياتها الليلية، فضلاً عن كونها مكاناً مفضلاً لأصحاب اليخوت الفارهة حول العالم.

2- ألاتشاتي (Alaçatı)

تعتبر قرية ألاتشاتي، التي تعد جزءاً من منطقة تشيشمي (Çeşme) الساحلية، جوهرة مدينة إزمير في فصل الصيف. كيف لا وهي المنطقة التي يتوافد إليها الأتراك والسياح الأجانب من كل حدب وصوب كل صيف للسباحة في شواطئها النقية، والمبيت في بيوت الحجرية الفريدة، والتسوق في أسواقها التي يفوق منها عبق تاريخ كل الحضارات التي سكنت منطقة إيجة.

وعندما تأتي إلى ألاتشاتي، لا تفوّت طواحين الهواء التي هي رمز هذا المكان، والتي يعود تاريخها إلى 150 عاماً، تجذب اهتمام السياح فور دخولهم للقرية. كما لا تفوّت التقاط كثير من الصور للبيوت الحجرية الملونة لمشاركتها على حسابات التواصل الاجتماعي.

3- فتحية (Fethiye)

تعد فتحية من أجمل أماكن السباحة في تركيا في الصيف، وتأتي على رأس قائمة الأماكن الجميلة التي يجب أن يزورها من لا يستطيع التخلي عن ثلاثية البحر والرمال والشمس. يمكنك أن تكون على يقين من أنك ستحصل على عطلة صيفية لا تُنسى هنا مع مواقعها الجميلة مثل وادي الفراشات (Kelebekler Vadisi) وأولودينيز (Ölüdeniz).

فتحية، التي هي لؤلؤة أخرى من موغلا، هي دائماً وجهة متكررة لأولئك الذين يرغبون في قضاء عطلة بعيداً عن الضوضاء وصخب المدينة.

4- أسوس (Assos)

تعتبر أسوس، الواقعة في ولاية جناق قلعة والمطلة على بحر إيجة، واحدة من أكثر الأماكن المفضلة لقضاء العطلات بهوائها الغني بالأكسجين وملمسها التاريخي. وهي مكان مناسب لأولئك الذين يريدون الهدوء والسكينة بدلاً من أولئك الذين يبحثون عن الترفيه وأماكن السهر والحفلات.

ونظرًا إلى أجوائها الرومانسية الساحرة والمباني والآثار التاريخية، فإن أسوس مكان مثالي لقضاء عطلة شهر العسل أيضاً.

وزائر أسوس عليه زيارة 3 قرى، هي:(Ayvacık) المشهورة بزيت الزيتون والمنسوجات اليدوية، و(Adatepe) التي تشتهر بنكهاتها المحلية وكونها واحدة من القرى التي تحتوي على أعلى نسبة أكسجين في العالم، و(Yeşilyurt) المشهورة بمنازلها الحجرية.

5- أيواليك (Ayvalık)

أيواليك، واحدة من أجمل الأماكن لقضاء الإجازة الصيفية. تقع في ولاية باليكسير المطلة على بحر إيجة. بمجرد وصولك، ستدرك أن هذا المكان جنة طبيعية وتاريخية.

عند السفر إلى أيواليك، لا تنسى زيارة (Cunda Adası) و(Şeytan Sofrası) وشاطئ (Sarımsaklı)، وكذلك زُر مصنع زيت الزيتون والصابون التاريخي.

6- قالقان (Kalkan)

قالقان واحدة من أجمل قرى العطلات في البحر الأبيض المتوسط ​​بطبيعتها وتاريخها وخلجانها الرائعة. النسيج العمراني البكر، والمنازل المبنية على المنحدرات، والإطلالة الرائعة على البحر المتوسط، تمنح الزائر فرصة لقضاء أوقات لا يمكن نسيانها.

مناطق "باتارا" ومدينة "باتارا" التاريخيتان القريبتان من قالقان، واللتان تتمتعان بواحد من أطول الشواطئ الطبيعية في العالم، هما أيضاً من الأماكن التي يرجح للزائر رؤيتها.

7- ألانيا (Alanya)

إذا اعتبرنا أن أنطاليا هي عاصمة السياحة الصيفية في تركيا، فإن ألانيا هي المنطقة الأكثر شعبية في هذه العاصمة. في ألانيا، حيث السياحة أكثر تأثيراً، تقابل كثيراً من السياح الأجانب لدرجة أنك تعتقد أنك في بلد أجنبي للحظة.

تقع ألانيا على بعد 130 كيلومتراً من وسط أنطاليا، وهي مكان فريد من نوعه يعد بمرافق إقامة لا حصر لها، وأماكن لتناول الطعام والترفيه، وشواطئ، وخلجان وأنشطة غير عادية.

8- داليان (Dalyan)

على الرغم من الزيادة في عدد السكان، فإن داليان تعرف دائماً كيف تحافظ على جوها الهادئ. وتقدم داليان، وهي واحدة من أكثر المواقع المفضلة في موغلا، الصفاء والهدوء كخدمة لزوارها في الصيف وكذلك في الشتاء.

عند زيارة داليان توجه إلى شاطئ (Iztuzu) الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، حيث تلتقي المياه العذبة مع المياه المالح، واسبح في صداقة مع السلاحف البحرية. ولا تنسى ان تلتقط صوراً عند غروب الشمس في بحيرة (Sülüngür) المغطاة بالأشجار المورقة والقصب. وكذلك اكتشف مدينة (Kaunos) المميزة بمقابرها الصخرية المنحوتة على سفح الجبل.

9- سيدا (Side)

تعد سيدا واحدة من أكثر مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​جاذبية، وإحدى أجمل قرى أنطاليا الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وتقع على بعد 7 كيلومترات من "مانافجات" و80 كيلومتراً من وسط مدينة أنطاليا.

وتستضيف القرية آثار العديد من الحضارات، حيث يجب على الزائر قضاء يوم في معبد أبولو للحصول على تجربة تاريخية فريدة، بالإضافة إلى متحف سيدا حيث تُعرض القطع الأثرية من الفترات الهلنستية والرومانية والبيزنطية.

10- غوكشيادا (Gökçeada)

تعتبر غوكشيادا الجزيرة الأولى والوحيدة في العالم التي تحمل لقب "المدن الساكنة" بعد حصولها على العلامة في يونيو/حزيران 2011.

وفي السنوات الأخيرة، أضحت الجزيرة مركزاً سياحياً مهماً بفضل منازلها التي تبعث على الحنين إلى الماضي وجمال طبيعتها وشواطئها.

تعد الجزيرة خياراً فريداً لقضاء عطلة تُشعر بتناغم التعددية الثقافية الممزوجة بالطبيعة البكر والذكريات الممتعة للتاريخ، فضلاً عن المأكولات البحرية والمنتجات العضوية.