سياسة
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أردوغان: سنجمد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إن لم تفيا بشروطنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إنه لا يوجد مؤشرات جيدة من السويد حول تعهداتها المتعلقة بطلب الانضمام إلى الناتو، مؤكداً أن تركيا ستجمد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي إن لم تتخذا الخطوات اللازمة للإيفاء بشروط أنقرة.
أردوغان: سنجمد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إن لم تفيا بشروطنا
أردوغان: سنجمد انضمام السويد وفنلندا للناتو إن لم تفيا بشروطنا / AA
18 يوليو 2022

قال الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين إن تركيا ستجمد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي إن لم تتخذا الخطوات اللازمة للإيفاء بشروط أنقرة.

جاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب التركي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى مشاركته في قمة زعماء الناتو التي انعقدت بإسبانيا في 27 يونيو/حزيران الماضي، مؤكدا أنه اتخذ موقفاً واضحاً وقاطعاً بشأن سير سياسة توسيع الحلف على ضوء مخاوف تركيا.

وأوضح الرئيس للدول الأعضاء في الحلف أن موافقة تركيا لبدء عملية انضمام السويد وفنلندا مرهونة بقبول الشروط التي طرحتها بلاده على طاولة المفاوضات.

وتابع: "أود التذكير مجدداً بأننا سنجمد العملية في حال لم يتخذ البلدان (السويد وفنلندا) الخطوات اللازمة للإيفاء بشروطنا".

وأضاف: "لا نرى مؤشرات جيدة من السويد على وجه الخصوص حول تعهداتها لتركيا في هذا الشأن (المتعلقة بطلب الانضمام إلى الناتو)".

وتقدمت السويد وفنلندا في 18 مايو/أيار الماضي، بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

وفي 28 يونيو الفائت، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضويتهما في الناتو، على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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