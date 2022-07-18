سياسة
3 دقيقة قراءة
انقطاع مؤقت لغاز روسيا يضع أوروبا في حالة تأهب.. وغازبروم: خارج عن سيطرتنا
أبلغت شركة غازبروم الروسية زبائنها في أوروبا أنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف "استثنائية"، وهو ما يبرز أزمة طاقة تخاطر بدفع المنطقة إلى الركود.
انقطاع مؤقت لغاز روسيا يضع أوروبا في حالة تأهب.. وغازبروم: خارج عن سيطرتنا
انقطاع مؤقت للغاز الروسي يضع أوروبا في حالة تأهب قصوى
18 يوليو 2022

أبلغت شركة غازبروم الروسية زبائنها في أوروبا أنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف "استثنائية"، وهو ما يزيد المخاطر وسط إجراءات اقتصادية انتقامية بين موسكو والغرب بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وقالت رسالة مؤرخة في 14 يوليو/تموز اطلعت عليها رويترز إن المحتكر الحكومي للغاز في روسيا يعلن عن حالة القوة القاهرة بشأن الإمدادات بدءا من 14 يونيو/حزيران.

ولم يصدر تعقيب حتى الآن من غازبروم.

وشركة يونيبر الألمانية للمرافق، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، من بين الزبائن الذين قالوا إنهم تلقوا رسالة، ورفضت رسمياً ذلك المطلب قائلة إنه غير مبرر.

وقالت آر دبليو إي، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا ومستورد آخر للغاز الروسي، أيضاً أنها تلقت إخطاراً بالقوة القاهرة.

وقالت الشركة: "نرجوكم أن تتفهموا أننا لا يمكننا التعقيب على تفاصليها أو رأينا القانوني".

وقال مصدر تجاري، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، إن القوة القاهرة تتعلق بإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 وهو طريق إمداد رئيسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

والتدفقات خلال خط الأنابيب متوقفة فيما تُجرى صيانة سنوية لخط الأنابيب بدأت في 11 يوليو ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس.

وتخشى أوروبا أن موسكو قد تبقي نورد ستريم 1 متوقفاً عن العمل انتقاماً من عقوبات فُرضت على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يبرز أزمة طاقة تٌخاطر بدفع المنطقة إلى الركود.

وتتراجع إمدادات الغاز الروسي عبر طرق رئيسية منذ أشهر بما في ذلك عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء وأيضا عبر نورد ستريم 1 الذي يمر تحت بحر البلطيق.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على موسكو، للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 لكنه يريد أن تستمر الإمدادات في الوقت الحالي فيما يعكف على تطوير مصادر بديلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us