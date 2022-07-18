سياسة
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بمراسم رسمية.. رئيسي يستقبل أردوغان في طهران وهذه أبرز ملفات الزيارة
استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في العاصمة طهران، وسيحضر أردوغان ورئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانة لبحث التطورات الحالية في سوريا إلى جانب بحث العلاقات الثنائية.
بمراسم رسمية.. رئيسي يستقبل أردوغان في طهران وهذه أبرز ملفات الزيارة
عقب الاستقبال انتقل أردوغان ورئيسي لإجراء المباحثات الثنائية. / AA
18 يوليو 2022

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في العاصمة طهران.

وكان الرئيس الإيراني في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى قصر سعد أباد بطهران.

وتخلل مراسم الاستقبال الرسمية عزف النشيد الوطني للبلدين، وتحية الرئيس الضيف لحرس الشرف ومن ثم التقاط الصور.

عقب ذلك انتقل أردوغان ورئيسي لإجراء المباحثات الثنائية.

ويرافق الرئيس وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية نورالدين نباتي، والموارد الطبيعية والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

وخلال الزيارة، يحضر أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي-الإيراني.

وخلال الاجتماع سيُعاد النظر في العلاقات التركية-الإيرانية على مختلف الجوانب، ومناقشة الخطوات اللازمة لتحسين التعاون الثنائي، كما ستُتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيحضر أردوغان ورئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانة لبحث التطورات الحالية في سوريا، ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة وبخاصة تنظيم PKK/YPG الإرهابي و"داعش"، والوضع الإنساني والعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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