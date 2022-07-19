سياسة
2 دقيقة قراءة
البنتاغون ولوكهيد مارتن يتفقان على تصنيع 375 طائرة مقاتلة F-35
اتفقت وزارة الدفاع الأمريكية مبدئياً مع شركة لوكهيد مارتن على توريد 375 طائرة شبحية جديدة من طراز F-35، وسيستمر الإنتاج والتوريد على مدار ثلاث سنوات، وقد يتغير عدد الطائرات مستقبلاً، ولم تُعرف بعد القيمة النهائية للعقد، وسط توقعات بارتفاع السعر.
البنتاغون ولوكهيد مارتن يتفقان على تصنيع 375 طائرة مقاتلة F-35
البنتاغون قال إن العدد النهائي للطائرات قد يتغير بناءً على أي تعديلات يجريها الكونغرس الأمريكي في ميزانية العام المالي 2023 / Others
19 يوليو 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) وشركة لوكهيد مارتن اتفاقهما على تصنيع نحو 375 طائرة مقاتلة F-35 على مدار ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع السعر عن سعر النسخة الشائعة من الطائرة بسبب انخفاض الأعداد والتضخم.

وقال وليام لابالانت رئيس مشتريات الأسلحة في البنتاغون: "يسعدنا أن نعلن أن الوزارة ولوكهيد مارتن توصلتا إلى اتفاق لشراء 375 طائرة F-35".

وكانت رويترز ذكرت يوم الاثنين أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار تقترب من الانتهاء.

واتفاق "المصافحة" هو نقطة انطلاق لوضع اللمسات الأخيرة على الأسعار والتي من المحتمل ألا تُحدد لعدة أسابيع إن لم يكن لأشهر، مما يجعل القيمة النهائية للصفقة، وكل طائرة، غير مؤكدة.

وتبلغ تكلفة طائرة F-35 إيه، وهي أكثر النسخ شيوعاً من هذه الطائرة المقاتلة في الولايات المتحدة حاليّاً، نحو 79 مليون دولار.

وقال البنتاغون إن العدد النهائي للطائرات قد يتغير بناءً على أي "تعديلات يجريها الكونغرس الأمريكي في ميزانية العام المالي 2023 وأي طلبات يطلبها الشركاء الدوليون".

وفي بيان، قالت شركة لوكهيد: "في خضم تأثيرات كوفيد-19 المستمرة وانخفاض أعداد (الطائرة) F-35، تمكن مشروع F-35 من خفض تكلفة كل طائرة عن مستويات التضخم القياسية".

وأظهرت بيانات أمريكية الأسبوع الماضي أن التضخم قد تسارع إلى معدل سنوي قدره 9.1% في يونيو/حزيران.

وكان البنتاغون وقع صفقة سابقة عام 2019 لشراء 478 طائرة مقاتلة F-36 على مدى ثلاث سنوات، مما سمح لشركة لوكهيد بشراء كميات أكبر من المكونات لخفض التكاليف بنحو 8% إلى 34 مليار دولار.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us