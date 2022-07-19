أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) وشركة لوكهيد مارتن اتفاقهما على تصنيع نحو 375 طائرة مقاتلة F-35 على مدار ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع السعر عن سعر النسخة الشائعة من الطائرة بسبب انخفاض الأعداد والتضخم.

وقال وليام لابالانت رئيس مشتريات الأسلحة في البنتاغون: "يسعدنا أن نعلن أن الوزارة ولوكهيد مارتن توصلتا إلى اتفاق لشراء 375 طائرة F-35".

وكانت رويترز ذكرت يوم الاثنين أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار تقترب من الانتهاء.

واتفاق "المصافحة" هو نقطة انطلاق لوضع اللمسات الأخيرة على الأسعار والتي من المحتمل ألا تُحدد لعدة أسابيع إن لم يكن لأشهر، مما يجعل القيمة النهائية للصفقة، وكل طائرة، غير مؤكدة.

وتبلغ تكلفة طائرة F-35 إيه، وهي أكثر النسخ شيوعاً من هذه الطائرة المقاتلة في الولايات المتحدة حاليّاً، نحو 79 مليون دولار.

وقال البنتاغون إن العدد النهائي للطائرات قد يتغير بناءً على أي "تعديلات يجريها الكونغرس الأمريكي في ميزانية العام المالي 2023 وأي طلبات يطلبها الشركاء الدوليون".

وفي بيان، قالت شركة لوكهيد: "في خضم تأثيرات كوفيد-19 المستمرة وانخفاض أعداد (الطائرة) F-35، تمكن مشروع F-35 من خفض تكلفة كل طائرة عن مستويات التضخم القياسية".

وأظهرت بيانات أمريكية الأسبوع الماضي أن التضخم قد تسارع إلى معدل سنوي قدره 9.1% في يونيو/حزيران.

وكان البنتاغون وقع صفقة سابقة عام 2019 لشراء 478 طائرة مقاتلة F-36 على مدى ثلاث سنوات، مما سمح لشركة لوكهيد بشراء كميات أكبر من المكونات لخفض التكاليف بنحو 8% إلى 34 مليار دولار.