سياسة
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هيئة: مقتل 13 نزيلاً في أعمال شغب بسجن بالإكوادور
مصلحة السجون الإكوادورية تقول إن 13 نزيلاً لقوا حتفهم في سجن بمدينة سانتو دومينجو أمس الاثنين، قبل أن تستعيد قوات الشرطة والجيش السيطرة على السجن. والعام الماضي قتل 316 سجيناً بأعمال شغب بسجون مختلفة في أنحاء الإكوادور.
هيئة: مقتل 13 نزيلاً في أعمال شغب بسجن بالإكوادور
قوات الشرطة والجيش تسيطر على أعمال الشغب داخل منطقة السجن في كوينكا، الإكوادور - أرشيفية / AA
19 يوليو 2022

قالت مصلحة السجون الإكوادورية إن 13 نزيلاً لقوا حتفهم في سجن بمدينة سانتو دومينجو أمس الاثنين، في أحدث واقعة عنف في السجون بالدولة الواقعة في منطقة جبال الأنديز.

تعزو حكومة الرئيس المحافظ جييرمو لاسو العنف في السجون إلى المعارك بين العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات.

والعام الماضي قتل 316 سجيناً في أعمال شغب بسجون مختلفة في أنحاء الإكوادور.

وقالت مصلحة السجون على تويتر إن الشرطة والقوات المسلحة تستعيدان السيطرة على السجن. ووصفت الحادث في وقت سابق بأنه "نزاع".

وأضافت: "لسوء الحظ أفاد موظفون من المركز حتى الآن بوفاة 13 سجيناً وإصابة اثنين"، مضيفة أن مكتب المدعي العام سيصدر الإحصاء النهائي.

وأدت أعمال عنف شهدها سجن سانتو دومينجو في مايو/أيار إلى مقتل 43 شخصاً.

وتؤوي سجون الإكوادور نحو 33900 نزيل وتتجاوز طاقتها القصوى بنسبة 12.5%، وفقاً للأرقام الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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