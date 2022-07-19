سياسة
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"حفل السلام".. عرض مشترك لأوركسترا فلسطين للشباب والسيمفونية التركية
أكدت زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان خلال برنامج لأعضاء أوركسترا فلسطين للشباب وأوركسترا السيمفونية الرئاسية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ضرورة إحياء ثقافة التسامح والتشبث بها في مرحلة يهدد فيها العالم العداء القائم على أساس المعتقد.
"حفل السلام".. عرض مشترك لأوركسترا فلسطين للشباب والسيمفونية التركية
تضم أوركسترا فلسطين للشباب بين أعضائها مريم عفيفي التي تعرضت للاعتقال أثناء دفاعها عن المسجد الأقصى / AA
19 يوليو 2022

أكدت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان ضرورة إحياء ثقافة التسامح والتشبث بها في هذه المرحلة التي يهدد العالم فيها العداء على أساس المعتقد والعنصرية.

جاء ذلك في كلمتها خلال برنامج أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الاثنين التقت خلاله أعضاء أوركسترا فلسطين للشباب وأوركسترا السيمفونية الرئاسية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وتلبية لدعوة من عقيلة الرئيس التركي يزور أعضاء أوركسترا فلسطين للشباب تركيا لإقامة "حفل السلام" مع أوركسترا السيمفونية الرئاسية.

وتضم أوركسترا فلسطين للشباب بين أعضائها مريم عفيفي التي تعرضت للاعتقال والتجريد من الحجاب أثناء دفاعها عن المسجد الأقصى في مايو/أيار 2021 على يد الشرطة الإسرائيلية التي تحولت إلى "رمز للمقاومة" لصمودها أمام الاحتلال.

وقدمت أوركسترا فلسطين للشباب عرضاً موسيقياً خلال البرنامج الذي حضره أيضاً وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي.

وأكدت أردوغان في حديثها ضرورة أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية همّاً مشتركاً للجميع وأن تُدرج كلها دون استثناء على أجندة المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن البشر سواسية يعيشون كأسرة إنسانية على أرض واحدة وتحت سماء واحدة، معبرة عن أملها أن ينظر العالم بأسره إلى الحياة يوماً ما من نافذة المحبة.

وتابعت: "يجب أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية همنا المشترك، ينبغي أن تُدرج كلها من دون استثناء على جدول أعمال المجتمع الدولي، وعلى قلوبنا جميعاً أن تنبض حيثما تُنتهك حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل".

ووجهت في ختام حديثها دعوة لكل محبي الفن لحضور "حفل السلام" الذي سيقام بالتعاون بين أوركسترا فلسطين للشباب وأوركسترا السيمفونية الرئاسية التركية في مركز أتاتورك الثقافي بالعاصمة أنقرة يوم الخميس 21 يوليو/تموز.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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