سياسة
2 دقيقة قراءة
حملة تبرعات بالنرويج لشراء "بيرقدار" التركية لأوكرانيا
النرويج تطلق حملة لجمع التبرعات من أجل شراء مسيرة "بيرقدار TB2" تركية الصنع وتقديمها لأوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية. وتطلب الحملة من مواطن نرويجي التبرع بأقل من 10 كرونة، للوصول إلى هدفها.
حملة تبرعات بالنرويج لشراء "بيرقدار" التركية لأوكرانيا
منحت شركة "بايكار" 3 مسيرات مسلحة من طراز بيرقدار "TB2" مسلحة إلى أوكرانيا / AA
19 يوليو 2022

أُطلقت حملة في النرويج لجمع تبرعات من أجل شراء مسيرة "بيرقدار TB2" وتقديمها لأوكرانيا، في شكل من أشكال التضامن معها ضد روسيا التي تنفذ هجمات على أراضيها منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

ووفق الحملة يتطلب من كل مواطن نرويجي التبرع بأقل من 10 كرونة للوصول إلى الهدف، وفق مراسل وكالة الأناضول.

كما أتاحت الحملة لأول 1000 شخص يتبرعون بأكثر من 250 كرونة بالمشاركة في تحديد اسم المركبة الجوية التي سيجري التبرع بها.

ومن المستهدف في إطار الحملة جمع قرابة 55 مليون كرونة ( قرابة 5.5 مليون دولار) وتقديمها لصندوق المساعدات لدى السفارة الأوكرانية.

وتأتي هذه الحملة بعد حملات مشابهة شهدتها العديد من الدول الأوروبية لشراء مسيرات "بيرقدار" التركية وتقديمها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت شركة "بايكار" للطيران والصناعات الدفاعية التركية عن منحها 3 مسيرات مسلحة من طراز بيرقدار "TB2" مسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضحت الشركة أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد ما علمت باختتام حملة تبرعات أطلقها الشعب الأوكراني لشراء مسيرات بيرقدار خلال مدة وجيزة.

وأطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us