أُطلقت حملة في النرويج لجمع تبرعات من أجل شراء مسيرة "بيرقدار TB2" وتقديمها لأوكرانيا، في شكل من أشكال التضامن معها ضد روسيا التي تنفذ هجمات على أراضيها منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

ووفق الحملة يتطلب من كل مواطن نرويجي التبرع بأقل من 10 كرونة للوصول إلى الهدف، وفق مراسل وكالة الأناضول.

كما أتاحت الحملة لأول 1000 شخص يتبرعون بأكثر من 250 كرونة بالمشاركة في تحديد اسم المركبة الجوية التي سيجري التبرع بها.

ومن المستهدف في إطار الحملة جمع قرابة 55 مليون كرونة ( قرابة 5.5 مليون دولار) وتقديمها لصندوق المساعدات لدى السفارة الأوكرانية.

وتأتي هذه الحملة بعد حملات مشابهة شهدتها العديد من الدول الأوروبية لشراء مسيرات "بيرقدار" التركية وتقديمها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت شركة "بايكار" للطيران والصناعات الدفاعية التركية عن منحها 3 مسيرات مسلحة من طراز بيرقدار "TB2" مسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضحت الشركة أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد ما علمت باختتام حملة تبرعات أطلقها الشعب الأوكراني لشراء مسيرات بيرقدار خلال مدة وجيزة.

وأطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.