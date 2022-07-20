سياسة
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تركيا تنتقد مشروع قانون أمريكي يجعل بيع مقاتلات F-16 مشروطاً
انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار محاولات فرض قيود على استخدام طائرات F-16 المزمع بيعها لتركيا، وأضاف أن اليونان تحاول التأثير على الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة بزعم تخوفها من انتهاكات تركية متكررة لمجالها الجوي باستخدام هذه الطائرات.
تركيا تنتقد مشروع قانون أمريكي يجعل بيع مقاتلات F-16 مشروطاً
أسطول طائرات F-16 التركي / وزارة الدفاع التركية
20 يوليو 2022

انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ملحق مشروع قانون صدّق عليه مجلس النواب الأمريكي، يجعل بيع مقاتلات F-16 لتركيا مرتبطاً بشروط.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين الاثنين عقب اجتماع الحكومة التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد أقار بأن اليونان تحاول التأثير بكل ما أوتيت من قوة على الاتفاق المبرم بين الوفدين العسكريين التركي والأمريكي لتوريد مقاتلات F-16 وتحديثها.

وتعليقاً على ملحق مشروع القانون أكد ضرورة ألا تكون شروط من قبيل "أنا أعطيك هذا ولكن عليك ألا تفعل هذا".

وأضاف: "نواصل مباحثاتنا خلال اللقاءات بين الوفود العسكرية وفق معايير منطقية، العملية مستمرة، سنواصل العمل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، ويحدونا الأمل أن تسود الحكمة وتتمخض حلول معقولة ومنطقية".

يذكر أن الملحق يطالب لجنتَي الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس بالتعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع المقاتلات لتركيا متوافقاً مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وألا يجري استخدام المقاتلات المباعة "في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني".

مصدر:AA
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